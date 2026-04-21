۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

توقیف موتورسیکلت ۳.۵ میلیارد ریالی در ملارد

ملارد- معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز و دستگیری مالک آن در ملارد خبر داد.

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس امنیت اقتصادی ملارد حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی، موفق به شناسایی یک دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز شدند که در عملیاتی غافلگیرانه، آن را توقیف و راکب آن را دستگیر کردند.

کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیفی را بالغ بر ۳.۵ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

    • محمد IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      آدم خندش میگیره الان موتورهای ایرانی قیمتشون 3.5 میلیارد ریاله
    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      کالسکه بچه الان قیمتش 3.5 میلیارد ریاله
    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      آقا خبراتون چک کنید الان با 3.5 میلیارد ریال یه پراید آشغال 10 سال کارکرد هم بزور میشه خرید چه برسه به موتور کاوازاکی

