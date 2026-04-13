سارق خودرو در حین سرقت در ملارد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، از دستگیری سارق خودرو در ملارد خبر داد.

بر اساس این گزارش، مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی ملارد حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، به فردی که در حال باز کردن درب یک دستگاه خودروی پراید سفید بود، مشکوک شده و بلافاصله برای بررسی موضوع اقدام میکنند.

این مقام انتظامی افزود: فرد مظنون به محض مشاهده مأموران، اقدام به فرار کرد که در یک تعقیب و گریز کوتاه، سارق دستگیر و خودروی سرقتی نیز توقیف شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی و انجام تحقیقات تکمیلی تحویل مرجع قضایی شد.