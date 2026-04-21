مخزن ۳۰ هزار مترمکعبی داماهی بندرعباس با تکنولوژی نوین بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌پور با اعلام این خبر اظهار داشت: مخزن شماره یک سایت داماهی با حجم ذخیره‌سازی ۳۰ هزار مترمکعب، یکی از شریان‌های اصلی تأمین آب مرکز استان است که با هدف پایداری شبکه توزیع، تحت عملیات مقاوم‌سازی قرار گرفت و اکنون به طور کامل وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی در خصوص ویژگی‌های فنی و منحصربه‌فرد این پروژه تصریح کرد: در این عملیات که از ابتدای سال ۱۴۰۴ کلید خورد، علاوه بر تخریب سازه‌های فرسوده قدیمی و نخاله‌برداری، احداث تیر و ستون‌های جدید با استانداردهای بالا انجام شد. اما نقطه متمایز این پروژه، اجرای سقف با تکنیک تایل‌های پیش‌تنیده هالوکور (Hollow Core) است که برای نخستین بار در سطح کشور در حوزه مخازن آب اجرا شده و گامی بزرگ در بومی‌سازی متدهای نوین ساخت‌وساز محسوب می‌شود.

حمزه‌پور با اشاره به اهمیت راهبردی این مخزن در شبکه آبرسانی بندرعباس افزود: این مخزن ۱۵ زون اصلی شهر را تحت پوشش قرار می‌دهد و جمعیتی بالغ بر ۴۴۰ هزار نفر از مزایای این بازسازی و ارتقای پایداری آب بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل آبفا هرمزگان خاطرنشان کرد: این پروژه که با اعتبار ۱۴۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی و استانی تامین اعتبار شده بود، طبق زمان‌بندی پیش‌بینی شده تکمیل شد تا دغدغه شهروندان برای دسترسی به آب پایدار، به‌ویژه در پیک مصرف، مرتفع شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های مهندسی و اجرایی، تأکید کرد که عملیات ترمیم و آب‌بندی نهایی نیز با بالاترین دقت انجام شده تا عمر مفید این سازه استراتژیک برای دهه‌های آینده تضمین شود.