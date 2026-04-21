تسلا شکایت مرگ یک نوجوان در خودرویش را تسویه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شکایت مربوط به تصادف یک خودروی تسلا با سرعت بالا در سال ۲۰۱۸ میلادی بود که طی آن نوجوان سوار بر خودرو مذکور جان باخت.

قرار بود دادگاه این شکایت امروز(به وقت آمریکا) در ایالت فلوریدا برگزار شود. تسلا روز یکشنبه به حکم دادگاه از عنوان متهم کنار گذاشته شد و فقط راننده خودرو تصادفی در شکایت مذکور باقی مانده بود. وکلای شاکی در اسناد دادگاه اعلام کردند ادعا علیه شرکت خودروسازی حل وفصل شده است.

والدین راننده ای که در این شکایت نیز اعلام شده بود، ادعا کردند یک تکنیسین تسلا بدون اطلاع شان نرم افزار محدود کننده سرعت را که اجازه نمی دهد خودرو بیشتر از ۱۳۷ کیلومتر بر ساعت سرعت بگیرد غیرفعال کرده است.

تسلا هرگونه اقدام نادرست را رد و ادعا کرد بی احتیاطی راننده خودرو با یا بدون محدود کننده سرعت به تصادف منجر شده است. وکلای راننده همچنین ادعاهای شاکی علیه آنها را در دادخواست رد کردند.

تسلا و وکلای شرکت و هیچ یک از وکلای شاکی و خانواده راننده به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده اند. شرایط تسویه شکایت نیز مشخص نیست. شاکی پرونده یک مسافر نوجوان خودرو بود که در تصادفی در سال ۲۰۱۸ میلادی فوت کرد. وی سوار بر خودروی مدل اس تسلا تولید ۲۰۱۴ بود. در این حادثه راننده وسیله نقلیه نیز کشته شد.

راننده ۱۸ ساله با سرعت ۱۱۶ مایل برساعت در پیچی که باید با حداکثر سرعت ۲۵ مایل برساعت در آن تردد می شد، کنترل خودرو را از دست داد و وسیله نقلیه به دو دیوار سیمانی برخورد کرد.

تسلا تاکنون برخی شکایت مربوط به تصادفات خودروهایش را تسویه کرده است. به عنوان مثال این شرکت سال گذشته یک شکایت مرگ ناشی از قصور مربوط به کشته شدن مردی در یک تصادف مرتبط با خودروی تسلا در سال ۲۰۲۱ میلادی در ایالت اوهایو را تسویه کرد.