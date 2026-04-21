سارقان نایین کمتر از ۲۴ ساعت پس از ارتکاب جرم دستگیر شدند

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت شبانه در شهرستان نایین، بررسی موضوع برای شناسایی و دستگیری عامل این سرقت‌ها در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات تخصصی موفق به شناسایی ۶ نفر سارق در این زمینه شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی هماهنگ، متهمان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین ادامه داد: این سارقان به ۲ فقره سرقت اعم از سرقت منازل نیمه ساز و سرقت از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعتراف کردند.

وی تاکید کرد: اموال مسروقه کشف و به مالباختگان تحویل و سارقان نیز پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.