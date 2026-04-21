به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در یک سال گذشته ۸۶۷ دوره آموزشی توسط جمعیت هلال‌احمر استان برگزار شده که با هدف ارتقای دانش ایمنی و افزایش آمادگی در برابر مخاطرات بوده است.

وی افزود: در این مدت ۲۰۵ دوره کمک‌های اولیه، ۱۶۸ دوره آمادگی در برابر مخاطرات، ۱۹۰ دوره پایه داوطلبی و ۱۸۶ دوره آموزشی همگانی مبتنی بر نیازهای محلی برگزار شده که با استقبال گسترده مردم همراه بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان ادامه داد: همچنین ۸۷ دوره تخصصی ویژه امدادگران و نجاتگران و ۲۸ دوره ضمن خدمت برای کارکنان برگزار شده که بیانگر رویکرد هدفمند این جمعیت در حوزه آموزش است.

جلالی با اشاره به میزان مشارکت مردم عنوان کرد: در مجموع بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از این آموزش‌ها بهره‌مند شده‌اند که از این تعداد ۲۱ هزار و ۳۰۰ نفر به‌صورت حضوری و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به‌صورت مجازی آموزش دیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر در تلاش است با توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی، سطح آگاهی و آمادگی جامعه را در برابر حوادث و سوانح افزایش دهد.

گفتنی است؛ در کنار این برنامه‌ها، دوره‌های تخصصی از جمله بازآموزی مربیان پایه، تربیت مربی کمک‌های اولیه و کارگاه‌های آموزشی ویژه مدیران و اعضای اجرایی هلال‌احمر استان نیز برگزار شده است.