به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی ظهر پنجشنبه در دوره آموزشی آگاهسازی مخاطرات طبیعی ویژه دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بخش سرشیو شهرستان مریوان که با هدف ارتقای تابآوری جوامع محلی در برابر سوانح طبیعی و انسانساز برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه که با همکاری جمعیت هلال احمر، شهرداری و شورای اسلامی شهر چناره و دیگر نهادهای اجرایی برگزار شد گامی برای افزایش آگاهی عمومی و کاهش خسارات ناشی از بحرانها به شمار میرود.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان در این دوره با تأکید بر اهمیت آموزش مستمر در جوامع محلی گفت: توانمندسازی و آموزش اقشار مختلف جامعه برای مقابله با حوادث یکی از رسالتهای اصلی جمعیت هلال احمر است و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی به عنوان مدیران محلی، نقشی کلیدی در انتقال دانش و فرهنگ ایمنی به روستاها دارند.
وی عنوان کرد: آموزشهای مستمر و هماهنگی در میان جوامع محلی میتواند به کاهش چشمگیر خسارات و تلفات در زمان وقوع بحرانها منجر شود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان یادآور شد: این دوره آموزشی شامل محورهای متنوعی از جمله پدافند غیرعامل، کمکهای اولیه، مخاطرات زمینلرزه، اسکان اضطراری و آشنایی با مینها و مواد منفجر نشده جنگی بود که به صورت تئوری و عملی توسط مربیان جمعیت هلال احمر ارائه شد.
جلالی در ادامه افزود: برگزاری چنین دورههایی نتیجه همافزایی و همکاری مثبت میان نهادهای محلی است و حضور فعال دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی نشاندهنده این است که جامعه محلی به اهمیت آموزش و آمادگی در برابر سوانح باور دارد و این خود، سرمایهای ارزشمند برای توسعهای پایدار و ایمن در استان کردستان است.
وی همچنین از شهرداری و شورای اسلامی شهر چناره به عنوان میزبان این برنامه و همچنین از فرمانداری شهرستان مریوان، بخشداری سرشیو، اداره دامپزشکی و جمعیت هلال احمر مریوان به دلیل همکاری در برگزاری این دوره تشکر و قدردانی کرد.
جلالی تأکید کرد: با تداوم چنین برنامههایی، فرهنگ ایمنی و تابآوری در سطح استان گسترش خواهد یافت و به ایجاد جامعهای توانمند و آگاه در برابر سوانح طبیعی و انسانساز کمک خواهد کرد.
این دوره، گامی مؤثر در راستای آمادهسازی جوامع محلی برای مواجهه با حوادث و ارتقای سطح تابآوری آنها بود و میتواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.
