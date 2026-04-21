به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ پایتخت ، با اعلام خبر پیشرفت چشمگیر در روند نوسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جنگ رمضان، اظهار داشت: عملیات نوسازی واحدهای آسیب‌دیده جزئی با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود ظرف ۱۰ روز آینده این واحدها پس از تکمیل، به مالکان خود تحویل داده شوند.

وی با اشاره به اینکه منطقه در دوره بحران، شاهد وقوع رویدادهای پرتنش در ۲۵ نقطه مختلف بوده است، گفت: در طول «جنگ رمضان»، منطقه ۲ تهران آسیب‌های متعددی به ساختارهای شهری، منازل مسکونی و همچنین خسارات مالی و جانی به شهروندان وارد شد و بر اساس تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ ۱۲روزه، بلافاصله پس از هر حادثه، فرایند مدیریت بحران آغاز شد.

صالحی با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۰ درصد از واحدهای آسیب‌دیده در جنگ نیازمند تعمیرات متوسط و بالاتر هستند، افزود: عملیات بازسازی واحدهای نیازمند تعمیرات متوسط، هم‌زمان با نوسازی واحدهای آسیب‌دیده جزئی، با جدیت تمام آغاز شده است.

شهردار منطقه ۲ با تأکید بر همدلی و همکاری مثال‌زدنی میان نیروهای اجرایی، کارشناسان و شهروندان در طول دوران بحران و پس از آن، تصریح کرد: این حماسهٔ همکاری، نشان از روحیه بالای همبستگی در جامعه ما دارد. ما قدردان تلاش بی‌وقفه تمامی عزیزانی هستیم که در صف اول خدمت‌رسانی قرار داشتند و امیدواریم بتوانیم با تکمیل به‌موقع این پروژه‌ها، بخشی از زحمات و نگرانی‌های هم‌وطنان عزیزمان را کاهش دهیم.