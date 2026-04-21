۷۴۰ فقره انشعاب غیر مجاز آب شرب سال گذشته در دزفول کشف شد

حسین سعادتی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش و پیگیری ماموران واحد اجرائیات و پلیس آب امور مشترکان آبفا منطقه دزفول طی سال ۱۴۰۴، تعداد ۷۴۰ فقره انشعاب غیرمجاز آب در نقاط روستایی و شهری شهرستان دزفول کشف شد که از این تعداد ۳۸۰ فقره انشعاب غیرمجاز در مناطق روستایی و ۳۶۰ فقره انشعاب غیرمجاز در مناطق شهری دزفول کشف شده است.

مدیر آبفای منطقه دزفول با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته از این تعداد انشعاب غیرمجاز کشف شده، ۲۸۷ فقره به انشعاب مجاز تبدیل شدند، تصریح کرد: انشعابات مجاز شده شامل ۱۲۷ انشعاب روستایی و ۱۶۰ انشعاب شهری می باشد.

سعادتی فر در ادامه با بیان اینکه انشعابات غیرمجاز از عوامل اصلی افت فشار و هدر رفت آب و همچنین از عوامل احتمال آلودگی هنگام اتصال به شبکه اصلی در منطقه هستند، تاکید کرد: اینگونه انشعابات علاوه بر دامن‌زدن بر تشدید کم‌آبی‌ها، موجب آلودگی شبکه توزیع آب، کاهش طول عمر شبکه توزیع آب به علت سوراخ‌گیری غیراصولی، تضییع حقوق مشترکان قانونمند، افزایش هدررفت آب و تخریب دستگاه‌های اندازه‌ گیری آب و دیگر مشکلات تأمین آب می شوند.

سعادتی فر بیان کرد: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان ، طبق یک برنامه‌ریزی منسجم، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز آب شرب و برخورد با متخلفان در راستای تحقق عدالت اجتماعی با قدرت و جدیت ادامه دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود.

مدیر آبفای منطقه دزفول در خاتمه تاکید کرد: شهروندان می توانند هرگونه انشعاب غیر مجاز، شکستگی خطوط شبکه آب و یا فاضلاب و سایر مشکلات در حوزه آب و فاضلاب را از طریق سامانه ۱۲۲ که به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی شهروندان است اطلاع دهند تا اکیپ ها و کارشناسان آبفا منطقه دزفول در کمترین زمان ممکن نسبت به حل مشکلات اقدام کنند.