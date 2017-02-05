اجرای طرح انتقال آب شهرسالنددزفول/بخشودگی جرائم مشترکان غیر مجاز

جمال الدین برفر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح انتقال و تامین آب شهر سالند بخش سردشت دزفول از مهمترین برنامه های در دستور کار آبفای دزفول است.

وی افزود: با توجه به موقعیت جفرافیایی سالند و فصلی بودن رودخانه سالند، امکان تامین آب از منابع زیر زمینی برای این شهر وجود ندارد به همین دلیل چندین سال است که با همکاری آبفار و آبفا و سازمان آب و برق خوزستان این طرح در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس آبفای دزفول تصریح کرد: منابع مالی این طرح تامین شده و تا اسفندماه گزینه انتقال آب به سالند اعلام خواهد شد تا با برنامه ریزی های صورت گرفته در اوایل سال ۹۶ شاهد اتمام این طرح باشیم.

برفر، ‌اجرای خط انتقال آب شمال شرق و جنوب دزفول را از دیگر طرح های در دستور کار برشمرد و توضیح داد: این طرح انتقال آب تصفیه خانه شمال از ضلع شرقی به جاده شوشتر از سه سال گذشته در دستور کار قرار گرفته که با اجرای آن مشکل افت فشار برخی مناطق شرقی شهر برطرف می شود.

وی، مدیریت در فشار شبکه وکاهش آسیب ها و انتقال آب به جاده شوشتر و جاده صفی آباد در راستای رفع مشکل افت فشار این مناطق را نیز از دیگر مزایای اجرای طرح مذکور عنوان کرد.

بخشودگی جرائم مشترکان غیرمجاز

مدیر آبفا دزفول در ادامه در خصوص انشعابات آب غیرمجاز در دزفول نیز گفت: به دلیل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز و نبود آمادگی برای توسعه شبکه آب طبیعتا انشعابات غیرمجاز آب و فاضلابی در دزفول نصب می شود که آبفای دزفول همواره این متخلفات را شناسایی می کند و با اخطار قطع انشعاب آنهارا وادار به پرداخت جریمه و هزینه مربوطه و قانونی می کند.

برفر همچنین افزود: شهروندانی که به هر دلیلی تاکنون از انشعاب غیر مجاز آب استفاده کرده اند در صورت مراجعه به آبفا و معرفی خود به عنوان مشترک غیرمجاز از بخشودگی جرائم برخوردار می شوند ضمن اینکه برای نصب انشعاب مجاز با آنان همکاری و مساعدت لازم صورت می گیرد.