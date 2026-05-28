علی منصور بقایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت پاسخگویی شفاف به مطالبات خبرنگاران، اظهار داشت: مجموعه آبفای جنوب شرق تهران عملکرد قابل قبولی دارد، اما متأسفانه تاکنون نتوانسته است این عملکرد را به خوبی به اصحاب رسانه و مردم منتقل کند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره انشعابات غیرمجاز افزود: سالانه حدود ۲۰ هزار انشعاب غیرمجاز در این منطقه شناسایی می‌شود. بخش قابل توجهی از این انشعابات اصلاح یا تبدیل می‌گردد و برای مواردی که مالکان تمکین نکرده‌اند، پرونده به دادگاه ارسال شده است.

بقایی با بیان اینکه میزان کشف انشعابات غیرمجاز در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته، تأکید کرد: بیشترین درصد کشف انشعاب غیرمجاز در کل استان تهران مربوط به منطقه جنوب شرقی است و رکورد این حوزه متعلق به ما می‌باشد.

مدیرعامل آبفای جنوب شرق تهران در خصوص شبکه فرسوده نیز یادآور شد: همواره با پدیده فرسودگی شبکه مواجه هستیم. اصلاح شبکه و انشعابات جزو وظایف روزمره ما محسوب می‌شود و این روند به صورت مستمر ادامه دارد.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده برای کاهش مصرف آب اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۳۰ هزار ادوات کاهنده مصرف در منطقه نصب شده است که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش مصرف آب برای مشترکان به همراه داشته است. همچنین رزمایش «جهاد صرفه‌جویی در آب» از دیروز آغاز شده و اولویت آن مناطق کم‌برخوردار و شهرک‌ها است تا به اقشار با توان مالی پایین‌تر کمک شود.

بقایی در پایان در پاسخ به پرسشی درباره روش‌های سنتی آبیاری کشاورزان تصریح کرد: متولی تأمین آب در کشور چند نهاد هستند و وظیفه وزارت نیرو و آبفا صرفاً تأمین آب شرب بهداشتی است، حوزه کشاورزی به جهاد کشاورزی و مدیریت منابع آب مربوط می‌شود، بنابراین لطفاً سؤالات خود را درباره منازل مسکونی و تجاری مطرح کنید.