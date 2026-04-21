جرد کوشنر و پرونده فسادی که علنی نشد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، انتقادات از جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده آمریکا در منطقه نیز به شمار می رود، در سایه پرونده فساد مالی و روابط مالی میلیارد دلاری‌اش با ریاض، در حال افزایش است.

وب‌ سایت آمریکایی «Popular Information» از یک رسوایی آشکار و نادیده گرفته شدن پرونده فساد مالی جارد کوشنر و همراهی رسانه‌های جریان اصلی آمریکا در سرپوش گذاشتن بر نقش دیپلماتیک کوشنر و ارتباطات مشکوک مالی او با رژیم سعودی پرده برداشت.

کوشنررابطه تجاری فاسدی با دولت عربستان سعودی دارد. وی از سال ۲۰۲۱، دو میلیارد دلار از صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی برای صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی خود برداشت کرده است. سناتور ران وایدن و رابرت گارسیا نماینده کنگره آمریکا اعلام کردند که کوشنر بیش از ۱۱۰ میلیون دلار به عنوان کارمزد مدیریت از ریاض دریافت کرده است.

این وب‌سایت آمریکایی افزود که پذیرش پرداخت‌ها از یک دولت خارجی در حین مدیریت تلاش‌های دیپلماتیک برای آمریکا نشان دهنده تضاد منافع شخصی و شغلی او است.

این وب‌سایت می افزاید که رسانه‌های اصلی آمریکا از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت ژورنال، آسوشیتدپرس، سی‌ان‌ان، شیکاگو تریبون، بوستون گلوب و لس آنجلس تایمز، بالغ بر ۲۰۲ مقاله در مورد نقش دیپلماتیک کوشنر منتشر کرده‌اند، اما کمتر از ۳ درصد از این مقالات موضوع فساد روابط تجاری وی با عربستان در سایه مذاکرات با ایران را پوشش داده اند و بیش از ۹۷ درصد از این مقالات این موضوع را نادیده گرفته اند.

این در حالی است که روزنامه‌هایی مانند وال استریت ژورنال و واشنگتن پست پیش از این از فشارهای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، برای آغاز جنگ با ایران خبر داده بودند، ولی در حال حاضر در مورد ارتباط بین این فشارها و میلیاردها دلاری که به جیب کوشنر سرازیر می‌شود، کاملاً سکوت کرده‌اند.