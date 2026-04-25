به گزارش خبرگزاری مهر، کریس مورفی، سناتور برجسته و مشهور آمریکایی از ایالت کانکتیکات با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس درباره جرد کوشنر، داماد رئیس جمهور کشورش و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در به اصطلاح مذاکرات منطقه، اعلام کرد: این ها ۲ مذاکره‌ کننده ارشد ما در ارتباط با ایران هستند.

سناتور ایالت کانکتیکات آمریکاافزود: هیچ تجربه دیپلماتیکی ندارند. اوضاع از کنترل شان خارج است. هر دو با تضاد منافع مالی گسترده، ثروتشان به دیکتاتورهای خاورمیانه (غرب آسیا) گره خورده که آنها را ثروتمند کرده است. چه فاجعه‌ ای.

انتقادات از جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده آمریکا در منطقه نیز به شمار می رود، در سایه پرونده فساد مالی و روابط مالی میلیارد دلاری‌اش با ریاض، در حال افزایش است.

وب‌ سایت آمریکایی «Popular Information» پیشتر از یک رسوایی آشکار و نادیده گرفته شدن پرونده فساد مالی جارد کوشنر و همراهی رسانه‌های جریان اصلی آمریکا در سرپوش گذاشتن بر نقش دیپلماتیک کوشنر و ارتباطات مشکوک مالی او با رژیم سعودی پرده برداشت.

کوشنررابطه تجاری فاسدی با دولت عربستان سعودی دارد. وی از سال ۲۰۲۱، دو میلیارد دلار از صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی برای صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی خود برداشت کرده است. سناتور ران وایدن و رابرت گارسیا نماینده کنگره آمریکا اعلام کردند که کوشنر بیش از ۱۱۰ میلیون دلار به عنوان کارمزد مدیریت از ریاض دریافت کرده است.