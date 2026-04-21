۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

پوریانی: موانع طرح آب رسانی سدگلورد رفع شود

پوریانی: موانع طرح آب رسانی سدگلورد رفع شود

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم رفع موانع و تسریع در روند اجرای طرح آبرسانی سد گلورد با هدف تامین آب شرب و کشاورزی مردم شرق استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان که با هدف پیگیری و رفع مشکلات موجود در مسیر اجرای طرح آبرسانی سد گلورد انجام شد، ضمن تأکید بر اهمیت تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی منطقه، افزود: بهره مندی از نظرات کارشناسی فنی دقیق، همراه با حمایت همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، باید در اولویت اجرای این طرح مهم و موثر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: هماهنگی میان ادارات و نهادهای مسئول، ضامن پیشرفت مطلوب و بدون مانع پروژه‌های آبرسانی است و دادگستری استان نیز آماده هرگونه همکاری و رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر اجرای این طرح می‌باشد.

گفتنی است سد گلورد یکی از پروژه‌های مهم تأمین آب در شرق مازندران است که نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری منابع آبی منطقه ایفا می‌کند و با تکمیل شبکه آبرسانی آن، بخش زیادی از کمبود آب شرب و کشاورزی استان جبران خواهد شد.

