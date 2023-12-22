تکمیل سد گلورد با تزریق اعتبارات تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان صبح جمعه در حاشیه بازدید از سد گلورد و پل قوسی جاده دسترسی یکی از طرح‌های مهم مدیریت منابع آب در استان مازندران و شرق استان سد گلورد به شمار می‌رود، افزود: این سد از طرح‌های خوب و اثربخش است.

وی با عنوان اینکه این طرح از نظر گردشگری نیز جزو زیباترین نقاط کشور محسوب می‌شود، افزود: بنا داریم با سرعت اجرای پروژه و تکمیل اجزای طرح نظیر پل قوسی که از نظر سازه، هنر وو معماری ویژه است، بهره برداری از آن تسریع شود.

وی گفت: همزمان با اجرای سد، شبکه‌های آبیاری و طرح انتقال آب به شهرهای منطقه برای تأمین آب شرب نیز نیز تکمیل می‌شود و این طرح‌ها با تزریق اعتبارات در حداقل زمان بهره برداری می‌شود.

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران نیز سد گلورد را از بزرگترین طرح‌های ملی و عمرانی ذکر کرد و گفت: سازه پل قوسی به طول ۲۸۰ متر در حال نصب است و تلاش می‌شود این طرح امسال بهره برداری شود.

به گزارش مهر، سد گلورد با ظرفیت ذخیره ۱۱۵ میلیون متر مکعب سومین سد بزرگ استان محسوب می‌شود که علاوه بر رفع کمبود آب ۲۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی شرق مازندران، برای تأمین آب آشامیدنی مردم پایین‌دست نیز اثرگذار است. این سد در کنترل سیلاب و کاهش خسارات ناشی از سیل هم نقش مؤثری دارد.

این سد همچنین به خاطر واقع شدن در منطقه بالادست و جنگلی شهرستان نکا، دارای ظرفیت گردشگری است که قرار است علاوه بر تعریف منطقه گردشگری در حاشیه آن، ساخت نیروگاه برق‌آبی هم از سوی بخش خصوصی بر روی آن در دستور کار قرار گیرد.