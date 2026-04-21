  1. استانها
  2. اصفهان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

قطع جریان گاز در شهرک شهید کشوری اصفهان به دلیل تعمیرات اضطراری

اصفهان- روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد به دلیل انجام تعمیرات اضطراری بر روی شبکه، جریان گاز در بخش‌هایی از شهرک شهید کشوری اصفهان، فردا از ساعت ۷ صبح تا ۲۲ شب قطع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای، از قطع جریان گاز در برخی مجتمع‌های مسکونی شهرک شهید کشوری خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، به دلیل نیاز به انجام تعمیرات اضطراری بر روی شبکه گاز، جریان گاز ساکنان مجتمع‌های مسکونی لادن ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ و همچنین مجتمع‌های مینا ۱، ۲، ۳ و ۴ در روز چهارشنبه، مورخ ۲ اردیبهشت ماه، از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ساعت ۲۲:۰۰ شب قطع خواهد شد.

شهروندان ساکن در این مناطق از شهر اصفهان درخواست شده است تا با در نظر گرفتن این محدودیت زمانی، تمهیدات لازم را در خصوص قطع جریان گاز اتخاذ کنند.

کد مطلب 6807236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها