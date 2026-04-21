قطع جریان گاز در شهرک شهید کشوری اصفهان به دلیل تعمیرات اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیهای، از قطع جریان گاز در برخی مجتمعهای مسکونی شهرک شهید کشوری خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، به دلیل نیاز به انجام تعمیرات اضطراری بر روی شبکه گاز، جریان گاز ساکنان مجتمعهای مسکونی لادن ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ و همچنین مجتمعهای مینا ۱، ۲، ۳ و ۴ در روز چهارشنبه، مورخ ۲ اردیبهشت ماه، از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ساعت ۲۲:۰۰ شب قطع خواهد شد.
شهروندان ساکن در این مناطق از شهر اصفهان درخواست شده است تا با در نظر گرفتن این محدودیت زمانی، تمهیدات لازم را در خصوص قطع جریان گاز اتخاذ کنند.
