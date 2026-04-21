۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

ثبت سه تالاب ملی در زنجان تا چند روز آینده

زنجان- معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست از ثبت سه تالاب «جمال‌آباد»، «کوهسار» و «کردآباد» در منطقه شکار ممنوع خرمنه‌سر طارم زنجان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده، ظهر سه‌شنبه در بازدید میدانی از پروژه بهسازی رودخانه زنجانرود، از ثبت سه تالاب «جمال‌آباد»، «کوهسار» و «کردآباد» در منطقه شکار ممنوع خرمنه‌سر طارم زنجان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اقدامات قانونی و کارشناسی لازم برای ثبت این سه تالاب انجام شده و به زودی به عنوان تالاب ملی ثبت و تحت حفاظت رسمی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه استان زنجان تاکنون تالاب ثبت‌شده‌ای نداشته است، تصریح کرد: زنجان جزو معدود استان‌های کشور از لحاظ نداشتن تالاب است» اما با تلاش‌های صورت‌گرفته، به زودی این خلأ جبران می‌شود.

لاهیجان‌زاده با تأکید بر ارزش‌های اکولوژیک تالاب‌ها، گفت: تالاب‌ها کارکردهای مهمی در کنترل سیلاب، افزایش تنوع زیستی و ذخیره منابع آبی دارند. متأسفانه در گذشته کمتر به این قابلیت‌ها توجه شده است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها در ادامه با اشاره به وضعیت مطلوب تالاب‌های استان زنجان، خاطرنشان کرد: «خوشبختانه به سبب بارش‌های مناسب زمستانی و بهاری، تالاب‌های استان زنجان در وضعیت مناسب قرار دارند» که این شرایط فرصت مغتنمی برای احیا و ثبت این عرصه‌های ارزشمند است.

وی در ادامه ، با اشاره به اهمیت اکولوژیکی رودخانه زنجانرود در حفظ تنوع زیستی منطقه، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه و رفع موانع احتمالی تأکید کرد و گفت: همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در راستای حفاظت و احیای پایدار این رودخانه ارزشمند ضروری است

لاهیجان‌زاده افزود: پروژه بهسازی رودخانه زنجانرود در راستای احیای این اکوسیستم آبی ارزشمند و مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. وی ابراز امیدواری کرد: «با تکمیل و بهره‌برداری کامل از این پروژه، شاهد اثرات مثبت زیست‌محیطی و اجتماعی چشمگیری در منطقه باشیم.»

