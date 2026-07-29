لاهیجان زاده: نیمی از اعتبارات ملی به احیای تالاب انزلی اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه احیای تالاب انزلی در استانداری گیلان، اظهار کرد: مجموع اعتبارات ملی در راستای پروژه‌های زیست‌محیطی حدود ۲۰۷ میلیارد تومان است که از این میزان، ۵۰ درصد معادل ۱۱۲ میلیارد تومان به احیای تالاب انزلی اختصاص یافته است که نشان‌دهنده اهمیت فوق‌العاده این موضوع برای کشور است.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه احیای تالاب انزلی، بر لزوم توجه ویژه به حوزه آبخیزداری تأکید کرد و گفت: نیازمند تسریع در روند پروژه احیای تالاب انزلی با تأمین اعتبار هستیم.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: این پروژه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان و جذب اعتبارات ملی، در راستای نجات این میراث طبیعی مؤثر خواهد بود.

لاهیجان‌زاده در پایان با تأکید بر توجه به ظرفیت‌های زیست‌محیطی استان، تصریح کرد: احیای تالاب انزلی نیازمند عزم جدی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.

معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: امیدواریم با تخصیص این اعتبارات، گام‌های مؤثری در جهت پاکسازی و احیای این تالاب ارزشمند برداشته شود.