آماده توسعه ۳۰ میلیارد دلاری روابط اقتصادی با ترکیه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه دیدار با «هیجابی کرلانگیچ»، سفیر ترکیه در جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران ضمن تبریک به رهبر معظم انقلاب و ابراز همدردی با خانوادههای شهدای حملات اخیر رژیم جنایتکار صهیونیستی، از مواضع شایسته مقامات عالیرتبه دولت ترکیه در محکومیت اقدامات تروریستی و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی تقدیر کرد.
استاندار تهران با اشاره به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مرزهای مشترک میان دو کشور، گفت: در این دیدار، مذاکرات سازندهای برای توسعه همهجانبه روابط بین تهران و آنکارا و همچنین سایر استانهای مهم ترکیه از جمله استانبول انجام شد. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد گسترش همکاریها در تمامی عرصهها باشیم.
معتمدیان با یادآوری هدف تعیین شده برای افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور به میزان ۳۰ میلیارد دلار (که سالها پیش مورد توافق قرار گرفته بود) تصریح کرد: عزم جدی از سوی دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم کشورمان و همچنین جناب آقای اردوغان، رئیسجمهور ترکیه برای تحقق این هدف وجود دارد.
وی با تأکید بر جایگاه تهران به عنوان یکی از قطبهای اصلی اقتصادی کشور افزود: استان تهران از زیرساختهای بسیار خوبی در حوزه لجستیک، ارتباطات ریلی و بندر خشک برخوردار است. بر همین اساس، آمادگی کامل خود را برای تسهیل زمینه افزایش مبادلات همهجانبه به ویژه در حوزه معادلات تجاری با طرف ترکی اعلام میداریم.
استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به عزم دو طرف، انشاءالله شاهد جهش قابل توجهی در روابط اقتصادی و تجاری فی مابین خواهیم بود.
