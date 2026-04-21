انصاری: صنعت و تولید باید همگام با محیط زیست رشد کند

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر سه‌شنبه در نشست ویژه با مدیران بنگاه‌های خصوصی در اتاق تبریز، با اشاره به اصل تفویض اختیار به استان ها گفت: ۳۳ تکلیف حاکمیتی به سازمان های محیط زیست استانی طبق دستور رئیس جمهور تفویض شده است.

انصاری گفت: در بحث فرونشست زمین، سازمان آب منطقه‌ای باید تکالیف اجرایی خود را با جدیت دنبال کند.

وی با اشاره به دیدگاه‌های رییس جمهور در راستای توسعه پایدار در کشور، افزود: هدف ما رسیدن به توسعه پایدار است؛ یعنی صنعت و تولید باید همگام با حفظ محیط‌زیست رشد کنند.

انصاری با اشاره به آخرین وضعیت نگین آبی آذربایجان اظهار کرد: به لطف بارش‌های الهی، اکنون وضعیت مناسبی در دریاچه ارومیه داریم، اما واقعیت این است که همچنان با تراز اکولوژیک فاصله بسیاری داریم، وضعیت فعلی کاملاً شکننده است و باید برنامه‌های ستاد احیاء دریاچه ارومیه با اولویت و دقت عملیاتی شوند.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی در منطقه و به ویژه در ایران افزود: ما در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که با تناوب سال‌های ترسالی و خشکسالی مواجه است، متأسفانه محیط‌زیست کشور به دلایلی چون جنگ، تحریم و تغییرات اقلیمی شرایط مطلوبی ندارد. نگاه ما باید از بهره‌کشی به بهره‌مندی تغییر کند تا برای نسل‌های آینده نیز سهمی از منابع طبیعی باقی بماند.