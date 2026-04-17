۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

توسعه طرح ملی نیروگاه تبریز توسط استاندار آذربایجان‌شرقی پیگیری شد

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: توسعه نیروگاه تبریز طرح ملی، مطالبه مردم و وعده رئیس‌جمهور است و باید در اجرای آن تسریع شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز جمعه در نشست مشترک با مدیرعامل صباانرژی و معاون سرمایه‌گذاری این هلدینگ تسریع در اجرای طرح توسعه نیروگاه تبریز را خواستار شد و افزود: توسعه نیروگاه تبریز و بازتوانی آن یک پروژه ملی است و برق تولید شده در آن در کل کشور توزیع خواهد شد.

وی افزود: اجرای این طرح افزون بر آورده اقتصادی، از لحاظ زیست محیطی، کاهش آلایندگی و کاهش مصرف آب هم اثرات بسیار مثبتی دارد.

سرمست تاکید کرد: انتظار مردم در آذربایجان شرقی این است که مسئولان، طرح توسعه نیروگاه تبریز را هر چه زودتر اجرایی کنند. اراده خوبی در میان مدیران هلدینگ صباانرژی برای اجرای پروژه وجود دارد، اما این اراده باید به مرحله اجرا درآید.

