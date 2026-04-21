بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از پتروشیمی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری روز سه شنبه در این بازدید، ضمن دیدار و گفت‌وگو با مدیران پتروشیمی تبریز در جریان آخرین وضعیت زیست‌ محیطی، روند اجرای طرح‌ های توسعه‌ای و اقدامات انجام ‌شده در حوزه کاهش آلایندگی قرار گرفت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از بخش‌ هایی از تأسیسات این مجتمع که در دهم فروردین‌ ماه سال جاری در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی دچار آسیب شده بود، بازدید کرد.

در این بازدیدها، گزارش‌ های فنی مربوط به میزان خسارات وارده ارائه شد و انصاری با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی هدفمند و هوشمند بخش‌ های آسیب ‌دیده، دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

در ادامه، معاون رئیس‌جمهور با حضور در محوطه مجتمع پتروشیمی تبریز، به‌ صورت نمادین یک اصله نهال غرس کرد و این اقدام را در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب با مضمون «کاشت نهال امید در سراسر ایران» عنوان کرد.

وی همچنین با آتش‌نشانان پتروشیمی تبریز دیدار کرد و با قدردانی از تلاش‌ ها و رشادت‌ های آنان در مهار آتش‌ سوزی ناشی از حمله اخیر، نقش این نیروها را در صیانت از زیرساخت‌های صنعتی کشور حائز اهمیت دانست.