به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین احمد مطهری‌ اصل روز سه‌شنبه در دیدار با شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور بر ضرورت صیانت از طبیعت، مدیریت اصولی منابع آب و گسترش آموزش‌های محیط‌زیستی تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه انسان در آبادانی زمین گفت:بر اساس آموزه‌های دینی، بشر مامور به عمران و آبادسازی زمین است و نباید در مسیر این ماموریت الهی به تخریب آب، درختان، جنگل‌ها و سایر منابع طبیعی دامن زده شود.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین مطهری‌ اصل با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست باید از سنین کودکی و مدرسه آغاز شود گفت: فرهنگ‌سازی در این عرصه زمینه‌ساز نهادینه شدن رفتارهای درست و مسئولانه در جامعه خواهد بود.

وی با اشاره به دریاچه ارومیه، احیای این پهنه آبی ارزشمند را نیازمند مدیریت مصرف آب، کاهش مصرف در بخش کشاورزی، هوشمندسازی آبیاری، بازچرخانی آب در صنایع و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز دانست و افزود: تحقق این هدف، مستلزم همکاری و هماهنگی میان استان‌های مجاور دریاچه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی بر لزوم عزم ملی، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مستمر سیاست‌های حفاظتی برای پاسداری از منابع طبیعی و احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد.