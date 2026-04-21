به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی ظهر سه‌شنبه در نشست ویژه توسعه پایدار با حضور شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست با قدردانی از همکاری و تعامل بخش خصوصی با دولت در حوزه حفاظت از محیط‌زیست، اظهار کرد: حدود ۸۵ درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی استان در اختیار بخش خصوصی است و این بخش تعامل سازنده و نزدیکی با دستگاه‌ های اجرایی در زمینه صیانت از محیط‌زیست دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی گفت: توسعه صنعتی و صیانت از محیط‌ زیست نه‌ تنها در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه با برنامه ‌ریزی صحیح، مدیریت مصرف انرژی و تقویت تعامل میان دستگاه ‌های اجرایی و فعالان اقتصادی، می‌توان این دو هدف را به‌صورت همزمان محقق کرد

وی با اشاره به چالش‌ های تأمین انرژی در استان افزود: به‌دلیل کمبود گاز و استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی، در مقاطعی ناگزیر به قطع گاز واحد های صنعتی و تولیدی شدیم؛ با این حال، بخش خصوصی با رویکردی مسئولانه، در راستای کاهش مصرف و جلوگیری از قطعی گاز، اقدامات مؤثری در زمینه صرفه‌ جویی انجام داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت مشارکت همه اقشار جامعه در حفاظت از محیط‌ زیست تأکید کرد و گفت: می‌توان در کنار توسعه صنعتی و رشد تولید، با تقویت همکاری میان دستگاه‌ های اجرایی و بخش خصوصی، از وارد آمدن آسیب به محیط‌ زیست جلوگیری کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از مطالبات واحدهای تولیدی و صنعتی استان فراتر از اختیارات استانی است و لازم است در سطح ملی مورد پیگیری و تصمیم‌ گیری قرار گیرد.