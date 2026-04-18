به گزارش خبرگزاری مهر، تالاب قره قشلاق در جنوب‌ شرقی دریاچه ارومیه با مساحت ۲۲ هزار هکتار بزرگترین تالاب اقماری دریاچه ارومیه بوده و به لحاظ تنوع زیست جانوری و گیاهی از اهمیت بسیار بالایی در شمال غرب کشور برخوردار است که به دلیل شرایط اقلیمی طی سال های اخیر به شدت تحت تاثیر بحران آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار گرفته است، اما بارش های خوب امسال تا حدودی چهره این تالاب را نسبت به سال قبل دگرگون کرده است.

این تالاب به جهت محل زیست انواع گونه های پرنده، جانوری، آبی، دو زیست و گیاهی و مهمتر از همه زنده مانی دریاچه ارومیه از ارزش و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که مرگ آن به معنی خشکی کامل دریاچه ارومیه تعریف و تفسیر می شود.

وجود ۱۵۳ گونه پرنده در تالاب قره قشلاق که غاز خاکستری یکی از گونه های مهم پرندگان به شمار می رود، در کنار گونه های شاخصی چون غاز پیشانی سفید، خروس کوهی دشتی، حواصیل، انواع اردک سر حنایی، باکلا، کشیم، سنقر تالابی، بوتیمار نشان از اهمیت این تالاب مهم است.

کم آبی و خشکسالی های حداقل یک دهه اخیر باعث شده حجم آب ورودی این تالاب که تابع جریان آب رودخانه ها و از سه منبع مردق چای، زرینه رود و صوفی چای تامین می شود، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و حتی در تابستان ها به طور کامل در برخی سال ها خشک شده است.

۲۵۰ گونه گیاهی، ۱۶ گونه پستاندار، ۶ گونه خزنده، ۴۰ گونه ماهی و سه گونه دوزیست در تالاب قره قشلاق بناب تاکنون شناسایی شده است که برای حفاظت از این گونه ها تعداد ۲ پاسگاه حفاظتی قره قشلاق و آق داش پیش بینی شده است.

اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی برای مراقبت از شرایط کنونی تالاب قره قشلاق پایش میدانی با رویکرد حفاظتی و تقویت رژیم هیدرولوژیک تالاب را در دستور کاار خود قرار داده است که تداوم این پایش ها به خصوص در فصل گرم می تواند منجر به بهبود بیشتر شرایط تالاب شود.

باید توجه داشت که بارندگی های اخیر و روان آب های کرانه های تالاب قزه قشلاق باید به گونه ای مدیریت شود تا برای سال های آینده و به ویژه تابستان مشکلی در زمینه تامین آب تالاب وجود نداشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در جریان بازدید میدانی از تالاب قره‌قشلاق، ضمن تاکید بر رصد لحظه ای و مداوم آب ورودی به بستر تالاب، گفت: رویکرد حفاظتی برای قره‌ قشلاق گامی راهبردی در احیای کارکردهای اکولوژیک حوضه دریاچه ارومیه است و این موضوع با حساسیت کامل دنبال می شود.

محمدحسین حسن‌زاده یادآور شد: بر همین مبنا آخرین وضعیت آبگیری، تأمین حقابه و زیرساخت‌های حفاظتی این زیست‌ بوم کلیدی آذربایجان شرقی و منطقه شمال غرب کشور به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به گفته وی بررسی شاخص‌های هیدرولوژیک و وضعیت تأمین حقابه تالاب، در حفاظت از محیط زیست منطقه در ابعاد مختلف زیستی، جانوری، گیاهی تاثیرگذار است.

حسن زاده بر تداوم و پایداری فرآیند آبگیری از مبادی ورودی تالاب قره قشلاق از جمله کانال آبرسانی نئور از زرینه‌ رود و مردق‌چای تاکید و اظهار کرد: این موضوع از الزامات حفظ تعادل اکولوژیک منطقه به شمار می رود.

لزوم هم افزایی بین بخشی برای مراقبت از تالاب

وی با اشاره به شرایط مطلوب بارش‌های فصلی اخیر در حوضه آبریز تالاب، ابراز امیدواری کرد با استمرار مدیریت هدفمند منابع آبی، شاهد بهبود شاخص‌های زیستی، افزایش تنوع زیستی و ارتقای کارکردهای اکوسیستمی تالاب قره‌قشلاق بود.

حسن زاده نقش پاسگاه‌های محیط‌بانی و زیرساخت‌های ایجاد شده در محدوده تالاب در مراقبت از بستر آبی تالاب را مهم عنوان کرد و لزوم ارتقای تجهیزات، به‌ روزرسانی امکانات و افزایش توان عملیاتی نیروهای حفاظتی را مورد تاکید قرار داد.

وی تالاب قره‌قشلاق را بزرگ‌ترین تالاب اقماری دریاچه ارومیه در شمال‌غرب کشور و یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان در سطح بین‌المللی معرفی کرد و افزود: این تالاب نقش تعیین‌ کننده‌ای در پشتیبانی زیستی و تثبیت شرایط اکولوژیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه ایفا می‌ کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اجرای طرح‌های حفاظتی در مقیاس حوضه از جمله تداوم قرق، حفاظت فیزیکی عرصه‌های حساس و مستعد فرسایش و تقویت سازوکارهای نظارتی را از اولویت‌های اصلی این مجموعه برای حراست و زنده مانی تالاب قره قشلاق اعلام کرد.

حسن زاده هم افزایی و تعامل با جوامع محلی و مدیریت های محلی برای حفاظت از زیست بوم های منطقه ای را بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: در این راستا فرمانداران شهرستان‌های حاشیه تالاب، معاونت محیط طبیعی اداره‌ کل و جمعی از مدیران ستادی و شهرستانی باید در کنار هم فعالیت داشته و آخرین وضعیت آبگیری این تالاب را مود بازدید میدانی قرار دهند.