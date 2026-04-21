تأمین پایدار کالا اولویت اصلی بازار خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سهشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی مردم، اصناف و دستگاههای اجرایی اظهار کرد: مردم نجیب استان با پرهیز از خریدهای هیجانی، نقش مؤثری در مدیریت بازار ایفا کردند که جای تقدیر دارد.
وی با اشاره به همکاری گسترده کسبه در سراسر استان افزود: از دورترین نقاط تا مرکز استان، اصناف با همراهی خود به ایجاد آرامش در بازار کمک کردند و این همدلی، عامل مهمی در کنترل شرایط بوده است.
استاندار خراسان جنوبی همچنین از نقش رسانهها در امیدآفرینی قدردانی کرد و گفت: فضای مثبت ایجاد شده توسط اصحاب رسانه و صداوسیمای استان، تأثیر بسزایی در مدیریت افکار عمومی و آرامش بازار داشت.
هاشمی تأکید کرد: این موفقیت حاصل کار جمعی دستگاههای اجرایی، نظارتی، اطلاعاتی و خدماتی از جمله حوزه اقتصادی استانداری، جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات، شرکت نفت و سایر نهادهای مرتبط است.
وی با بیان اینکه اولویت نخست، تأمین کالا در بازار است، تصریح کرد: ممکن است در برخی اقلام اختلاف قیمت وجود داشته باشد، اما مهم این است که مردم با کمبود کالا مواجه نشوند.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: دستگاههای متولی باید با آمادگی کامل و حتی در شرایط خاص، با رویکردی جهادی و تشکیل قرارگاههای عملیاتی، تأمین کالاهای اساسی را بهصورت مستمر دنبال کنند.
هاشمی با اشاره به اهمیت مدیریت بازار مصالح ساختمانی گفت: در حوزههایی مانند سیمان، گچ و آهن باید نظارت جدیتری اعمال شود تا روند ساختوساز و طرحهای مسکن با مشکل مواجه نشود.
وی همچنین به آغاز فصل برداشت گندم اشاره کرد و افزود: پیشبینی میشود امسال میزان قابل توجهی گندم در استان برداشت شود و لازم است با اتخاذ مشوقهای مناسب، کشاورزان به تحویل محصول به مراکز دولتی ترغیب شوند.
استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت جلوگیری از خروج گندم از استان تأکید کرد و گفت: باید با مدیریت دقیق، از انتقال غیرمجاز این محصول به خارج از استان جلوگیری شود.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین سوخت بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: تأمین بهموقع سوخت برای ماشینآلات کشاورزی ضروری است و باید با هماهنگی دستگاههای مربوطه، این موضوع بهصورت دقیق مدیریت شود.
وی همچنین بر لزوم نظارت بر نگهداری و توزیع سوخت تأکید کرد و گفت: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال قاچاق، لازم است ضمن رعایت ضوابط قانونی، برخورد جدی با تخلفات در این حوزه صورت گیرد.
استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از تلاش همه دستگاهها و فرمانداران خاطرنشان کرد: استمرار این روند نیازمند همکاری همهجانبه است تا بازار استان همچنان در شرایط مطلوب و با ثبات باقی بماند.
