به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی با تبریک این هفته به خانواده بزرگ جهاد کشاورزی، یاد و خاطره شهدای این مجموعه، شهدای استان خراسان جنوبی و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان را گرامی داشت و اظهار کرد: جهاد کشاورزی نهادی برخاسته از متن انقلاب اسلامی است که همواره در خط مقدم تولید، اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی کشور قرار داشته است.

وی با تأکید بر اینکه خدمت در حوزه کشاورزی محدود به ساعت و زمان خاصی نیست، افزود: کشاورزی تعطیلی‌بردار نیست و فعالان این عرصه در تمام فصول سال برای تولید و تأمین نیازهای مردم تلاش می‌کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش مردم در اقتدار و پیشرفت کشور گفت: مردم ایران اسلامی در همه عرصه‌ها با بصیرت، آگاهی و حضور به‌موقع از نظام و انقلاب حمایت کرده‌اند و همه مسئولان باید قدردان این سرمایه عظیم اجتماعی باشند.

تحقق کامل مصوبات سفر رئیس‌جمهور در حوزه کشاورزی

هاشمی با اشاره به نتایج سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی اظهار کرد: با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، در سال گذشته ۱۰۰ درصد مصوبات سفر رئیس‌جمهور در حوزه جهاد کشاورزی استان محقق شد.

وی افزود: بخش مهمی از این مصوبات در حوزه احیای قنوات، راه‌های بین مزارع، پروژه‌های زیرساختی و تسهیلات حمایتی بخش کشاورزی بوده که به مرحله اجرا رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه جهاد کشاورزی استان در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ عملکرد موفقی داشته است، گفت: این موفقیت حاصل وحدت، انسجام و تلاش مدیران، کارشناسان و کارکنان این مجموعه است.

هاشمی همچنین به اجرای پروژه‌های زیرساختی در استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته بیش از هشت همت اعتبار در حوزه راه، راه‌آهن، مسکن و زیرساخت‌های عمرانی استان هزینه شد که بخشی از آن در راستای حمایت از تولید و توسعه مناطق روستایی بوده است.

پیش‌بینی برداشت بیش از ۵۰ هزار تن گندم در خراسان جنوبی

وی با تأکید بر نقش جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: امروز بخش کشاورزی مسئول تأمین بخش مهمی از نیازهای غذایی مردم در حوزه گندم، دام، طیور و سایر محصولات اساسی است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵۰ هزار تن گندم در استان برداشت شود و بخش قابل توجهی از آن در قالب خرید تضمینی به دولت تحویل شود.

هاشمی با اشاره به خرید گندم از کشاورزان استان اظهار کرد: تاکنون هزاران تن گندم از کشاورزان خریداری شده و روند خرید تضمینی همچنان ادامه دارد.

وی همچنین به بهبود وضعیت برخی محصولات کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: در حوزه زرشک نیز اقدامات مؤثری برای ساماندهی بازار انجام شد و شاهد افزایش ارزش این محصول نسبت به سال‌های گذشته بوده‌ایم.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: توسعه کشاورزی در استان بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین امکان‌پذیر نیست و استفاده از روش‌های نوین آبیاری، آبخیزداری، آبخوان‌داری و احیای قنوات باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

خراسان جنوبی از استان‌های ارزان‌تر کشور در تنظیم بازار

هاشمی با قدردانی از تلاش‌های جهاد کشاورزی، دستگاه‌های نظارتی و تولیدکنندگان استان گفت: امروز خراسان جنوبی در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نسبت به بسیاری از استان‌های کشور وضعیت مناسب‌تری دارد.

وی افزود: همراهی تولیدکنندگان، نظارت مستمر بر بازار و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موجب شده آرامش نسبی در بازار استان برقرار باشد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تولید مرغ و محصولات دامی در استان اظهار کرد: خراسان جنوبی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از تولیدات خود را به استان‌های دیگر نیز ارسال می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید در استان است.

هاشمی همچنین از توسعه صادرات محصولات کشاورزی از مرز یزدان به افغانستان خبر داد و گفت: با وجود برخی محدودیت‌ها، صادرات محصولات کشاورزی استان به کشور افغانستان ادامه دارد و این روند می‌تواند زمینه‌ساز رونق بیشتر تولید در استان باشد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه کشاورزان در اقتصاد استان اظهار کرد: کشاورزان، دامداران و بهره‌برداران بخش کشاورزی از شریف‌ترین اقشار جامعه هستند که با وجود مشکلات و محدودیت‌های فراوان برای تولید و کسب روزی حلال تلاش می‌کنند و همه مدیران موظف به حمایت از آنان هستند.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: بالاترین سرمایه نظام و مسئولان اعتماد مردم است و هر میزان که ارتباط مدیران با مردم بیشتر باشد، موفقیت‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

هاشمی در پایان با تأکید بر ضرورت مردم‌داری و تکریم ارباب رجوع گفت: مدیران باید در کنار مردم باشند، مشکلات آنان را بشنوند و با روحیه جهادی برای حل مسائل تلاش کنند؛ چرا که خدمت به مردم بزرگ‌ترین افتخار مسئولان نظام اسلامی است.