به گزارش خبرگزاری مهر، این پویش قرآنی با دعوت از عموم مردم برای مشارکت در قرائت روزانه زیارت شریف «آل‌یاسین» طراحی شده و تلاش دارد زمینه‌ساز تحولات مثبت فردی و اجتماعی در شرایط کنونی باشد.

شرکت‌کنندگان در این پویش به مدت ۴۰ روز، از ابتدای ماه ذیقعده (۳۰ فروردین‌ماه) تا دهم ذیحجه، هر روز به قرائت زیارت آل‌یاسین می‌پردازند.

این حرکت با نیت‌هایی همچون تعجیل در فرج امام زمان (عج)، سلامتی و طول عمر رهبر انقلاب اسلامی و نیز پیروزی جبهه مقاومت برنامه‌ریزی شده است.

پویش «مهر بیکران» به همت مؤسسه فرهنگی تبلیغی ثاقب برگزار می‌شود.