  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

آغاز پویش «مهر بیکران، چله آل‌یاسین‌خوانی»

پویش قرآنی «مهر بیکران» با هدف ترویج انس با معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) و ایجاد هم‌افزایی در میان اقشار مختلف مردم، در قالب چله آل‌یاسین‌خوانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پویش قرآنی با دعوت از عموم مردم برای مشارکت در قرائت روزانه زیارت شریف «آل‌یاسین» طراحی شده و تلاش دارد زمینه‌ساز تحولات مثبت فردی و اجتماعی در شرایط کنونی باشد.

شرکت‌کنندگان در این پویش به مدت ۴۰ روز، از ابتدای ماه ذیقعده (۳۰ فروردین‌ماه) تا دهم ذیحجه، هر روز به قرائت زیارت آل‌یاسین می‌پردازند.

این حرکت با نیت‌هایی همچون تعجیل در فرج امام زمان (عج)، سلامتی و طول عمر رهبر انقلاب اسلامی و نیز پیروزی جبهه مقاومت برنامه‌ریزی شده است.

پویش «مهر بیکران» به همت مؤسسه فرهنگی تبلیغی ثاقب برگزار می‌شود.

کد مطلب 6807323
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها