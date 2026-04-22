نمایش اقتدار پلیس؛ از کهگیلویه و بویراحمد تا میناب

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای جنگ تحمیلی سوم و همزمان با افزایش تنشهای امنیتی، پس از انهدام یک جنگنده متجاوز و بالگردهای پشتیبان آن که با هدف نجات خلبان وارد حریم کشور شده بودند، یگانهای تکاوری فراجا وارد مرحلهای جدید از عملیات شدند. این نیروها با رصد دقیق تحرکات دشمن، در مناطق کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد با عناصر باقیمانده و عوامل پشتیبانی آنان درگیر شده و ضمن پاکسازی منطقه، مانع از تثبیت هرگونه تهدید امنیتی شدند.
در جبههای دیگر و در جنوب کشور، شهرستان میناب نیز شاهد صحنهای متفاوت اما به همان اندازه تعیینکننده بود. پس از وقوع انفجارهایی مشکوک و افزایش پروازهای شناسایی دشمن، نیروهای انتظامی با واکنشی سریع و حرفهای وارد عمل شدند.
براساس جزئیات میدانی، در نخستین مرحله از این عملیات، یکی از مأموران با تسلط و دقت بالا، اقدام به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سمت پهپادهای متخاصم کرد تا مسیر و ارتفاع پروازی آنها را محدود کند. در ادامه، تیمهای یگان امداد با استقرار سلاح سنگین دوشکا وارد صحنه شدند و با اجرای آتش مؤثر، موفق شدند اهداف هوایی را منهدم کنند.
راوی این عملیات، که خود از تیراندازان حاضر در صحنه بوده، با تأکید بر نقش هماهنگی تیمی و توکل، گفت: شلیکهای اولیه با کلاشینکف انجام شد، اما در نهایت این آتش دقیق دوشکا بود که پهپادها را ساقط کرد. در مجموع با حدود دهها گلوله، دو پهپاد منهدم شدند.
این عملیات نهتنها نشاندهنده مهارت عملیاتی نیروهای انتظامی در مواجهه با تهدیدات نوین است، بلکه بیانگر روحیهای است که بر پایه شجاعت، انسجام و آمادگی دائمی شکل گرفته است. مأمورانی که با حداقل امکانات، حداکثر اثرگذاری را رقم زده و امنیت آسمان و زمین کشور را تضمین میکنند.
اکنون، مجموعه این اقدامات در کهگیلویه و بویراحمد و میناب، تصویری روشن از توانمندی و اقتدار پلیس در مواجهه با تهدیدات پیچیده امنیتی ارائه میدهد؛ اقتداری که پیام آن برای هر متجاوزی روشن است: حریم ایران، مصون و غیرقابل نفوذ است.
نظر شما