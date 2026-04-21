به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: ایجاد منطقه امنیتی در مرز با اوکراین به تدریج در حال انجام است؛ تا زمانی که تهدید علیه مناطق مجاور از بین نرود، این رویکرد ادامه خواهد داشت.

رییس جمهور روسیه در این خصوص اضافه کرد: اوضاع در منطقه مرزی از جمله در منطقه کورسک همچنان دشوار است. شجاعت ولوبویف، رئیس ناحیه بیلوفسک در استان کورسک، که در حمله یک پهپاد دشمن مجروح شد، مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

ولادیمیر پوتین در این باره افزود: مسکو تنها از طریق اتحاد می‌ تواند به اهداف عملیات ویژه نظامی خود دست یابد؛ مهم ترین چیز این است که ما در کنار هم بایستیم. تمام تلاش‌ ها برای بی‌ ثبات کردن روسیه در طول انتخابات خنثی خواهد شد. انتخابات دوما در شرایط سختی برگزار خواهد شد و دشمنان روسیه سعی خواهند کرد از هر فرصتی برای ایجاد بی‌ ثباتی پیشگیرانه سوء استفاده کنند.