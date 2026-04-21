۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

پاکستان: برای رسیدن به توافق بین ایران و آمریکا تلاش می‌کنیم

وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد: برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا تلاش می‌کنیم. تمرکز ما بر گفتگو به عنوان بهترین راه برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «محمد اسحاق‌دار» وزیر خارجه پاکستان امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اسلام آباد برای نزدیک کردن دیدگاه های ایران و آمریکا به یکدیگر تلاش می کند.

وزیر امور خارجه پاکستان ادامه داد: ما بر لزوم ارتباط بین واشنگتن و تهران و بررسی تمدید آتش‌بس تأکید داریم. تمرکز ما بر گفتگو به عنوان بهترین راه برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه‌ است.

این در حالیست که ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز ساعاتی پیش گفت که دوحه با همه طرف‌ ها از جمله آمریکا درخصوص مذاکرات اسلام آباد در ارتباط است.

وی افزود که رایزنی با پاکستان برای دستیابی به راه حل مسالمت آمیز از طریق مذاکرات اسلام آباد ادامه دارد.

    • ناشناس IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      می خوام تلاش نکنید
    • آریا IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      پاکستان خیانتکار هستش مواظبش باشین
    • IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      شما دنبال شیتیل خودتونید. وگرنه وقتی ایران گفت در مذاکرات شرکت نمی‌کنیم شایعه مذاکره را پخش نمی‌کردید.

