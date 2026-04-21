به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «محمد اسحاق‌دار» وزیر خارجه پاکستان امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اسلام آباد برای نزدیک کردن دیدگاه های ایران و آمریکا به یکدیگر تلاش می کند.

وزیر امور خارجه پاکستان ادامه داد: ما بر لزوم ارتباط بین واشنگتن و تهران و بررسی تمدید آتش‌بس تأکید داریم. تمرکز ما بر گفتگو به عنوان بهترین راه برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه‌ است.

این در حالیست که ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز ساعاتی پیش گفت که دوحه با همه طرف‌ ها از جمله آمریکا درخصوص مذاکرات اسلام آباد در ارتباط است.

وی افزود که رایزنی با پاکستان برای دستیابی به راه حل مسالمت آمیز از طریق مذاکرات اسلام آباد ادامه دارد.