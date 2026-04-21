کمک ۱۵۰۰ میلیارد تومانی مردم به بهزیستی در روزهای جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی در نشست مشترک با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، گفت: در این جلسات، موضوع توسعه اشتغال افراد دارای معلولیت در صنعت گردشگری، بهرهمندی از ظرفیتهای بیمهای و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جامعه هدف بهزیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت
وی افزود: در این جلسات، موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت در صنعت گردشگری، بهرهگیری از ظرفیتهای بیمهای و حق کارایی بهعنوان فرصتهایی که میتواند در اختیار فعالان صنعت گردشگری قرار گیرد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین امکان بهرهمندی جامعه هدف سازمان بهزیستی از سفرها و استفاده از اقامتگاهها و مراکز میراث فرهنگی و گردشگری با شرایط خاص در سطح کشور بررسی شد.
حسینی تاکید کرد: در نشست مشترک با کمیته امداد امام خمینی(ره)، موضوع اشتغال و توانمندسازی افراد دارای معلولیت بهویژه در زمینه تخصیص اعتبارات مبتنی بر قانون مورد تأکید قرار گرفت. در این راستا تخصیص ویژه اعتبارات اشتغال به کمیته امداد و سازمان بهزیستی و مددجویان تحت پوشش آنها بهعنوان راهکاری برای افزایش سرعت و پایداری اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرصتهایی که جنگ رقم زد
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور تصریح کرد: در این جلسات مطرح شد که جنگ در کنار آسیبهای فراوانی که به همراه دارد میتواند موجب تغییر در رویههای دولت و الگوهای رفتاری مردم شود و از این منظر، میتوان از فرصتهای جنگ نیز سخن گفت.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: جنگ میتواند مشروعیت سازمانها را افزایش دهد، نظام بروکراتیک و مقررات خشک را به نفع حل مشکلات مردم تغییر دهد و همچنین به گسترش روابط بینبخشی منجر شود. در واقع، هر سه ضلع این موضوع یعنی افزایش مشروعیت نهادهای حمایتی و رفاهی، عبور از مرزهای بروکراتیک و تمرکززدایی و نیز انعطاف بیشتر در همکاریها و روابط بینبخشی در این شرایط محقق شده است.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با این تحولات، مشارکت مردم نیز افزایش یافته است بهگونهای که اکنون شاهد ثبت بیش از ۱۳۵۰ میلیارد تومان کمکهای نقدی و غیرنقدی داوطلبانه مردمی در ایام جنگ هستیم. مردم نهتنها با حضور مستمر و گسترده در عرصههای اجتماعی از دولت و نیروهای مسلح حمایت کردند بلکه فراتر از آن، همراهی خود را در حوزههای حمایتی و اجتماعی نیز نشان دادند.
۱۳۵۰ میلیارد تومان مشارکت مردم با بهزیستی
حسینی در ادامه گفت: بهطور مشخص در سازمان بهزیستی، مردم در دو حوزه نقشآفرینی جدی داشتند نخست در مشارکتهای نقدی و غیرنقدی که به رقم ۱۳۵۰ میلیارد تومان رسید و دوم در حوزه فعالیتهای داوطلبانه که طی آن ۳۰ هزار داوطلب در قالب فعالیتهای اجتماعمحور در محلات، مساجد و کانونهای مرتبط به ارائه خدمات به جامعه هدف کمک کردند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، برخی صاحبنظران معتقدند جنگها در کنار آسیبهای فراوان میتوانند کارکردهای مثبتی نیز داشته باشند. بهعنوان نمونه در جریان این جنگ بیش از ۷۵ مرکز خدمات بهزیستی آسیب دید، بیش از ۱۷۵۰ واحد مسکونی مددجویان دچار خسارت شد و حدود سه هزار فرصت شغلی نیز آسیب دید همچنین برآورد میشود خسارات وارد شده به مراکز تحت پوشش این سازمان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان باشد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به دیدگاههای نظری در این زمینه گفت: همانگونه که مارگارت مکمیلان مورخ کانادایی در کتاب «جنگها چگونه ملتها را تغییر میدهند» مطرح میکند، جنگها میتوانند در کنار پیامدهای منفی، تغییرات مثبت و کارکردهای مناسبی نیز به همراه داشته باشند که در این جنگ، دستکم در حوزه مردمی و در میان نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی این ابعاد قابل مشاهده است.
وی در ادامه تأکید کرد: در ارزیابی پیروزی یا شکست در جنگها، شاخصهای گوناگونی مورد توجه قرار میگیرد که یکی از مهمترین آنها میزان همگرایی یا واگرایی میان مردم و حاکمیت است. در این جنگ علاوه بر حضور مستمر و گسترده مردم در مناسبتها و عرصههای اجتماعی، مشارکت در فعالیتهای خیرخواهانه، مددکارانه و داوطلبانه نیز بهصورت بیسابقهای افزایش یافته است که این امر میتواند نشانهای از پیروزی ملت ایران تلقی شود.
حسینی در پایان گفت: برخلاف برخی کشورها که جنگ موجب کاهش مشروعیت و افزایش نارضایتی عمومی میشود، در ایران شاهد حمایت گسترده مردم از اقدامات دفاعی و مشارکت بیبدیل آنها در همراهی با نهادهای حمایتی هستیم؛ موضوعی که بیانگر سطح بالای انسجام و همبستگی اجتماعی در کشور است.
