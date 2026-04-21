به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید رمضان علی موسوی مقدم عصر امروز سهشنبه در دیدار با استاندار لرستان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر سرکشی از خانواده شهدا، اظهار داشت: اولین پیام رهبر جدید بر برنامهریزی برای سرکشی از خانواده شهدا، بهویژه خانوادههای دارای چهار شهید و بالاتر تأکید داشت و ما این کار را شروع کردهایم، از خانواده شهدای ناوشکن دنا گرفته تا شهدای روستاهایی که شرایط خاص دارند.
۶ هزار بازدید از خانواده شهدا
وی با ذکر نمونهای از ایثارگریهای بینظیر خانوادههای شهدا، تصریح کرد: در برخی مناطق مانند کرمانشاه، خانوادهای ۹ شهید تقدیم انقلاب کرده است؛ وقتی وارد منزلشان شدیم، متوجه شدیم یکی از خواهران شهید اصلی، هنگام شهادت باردار بوده و پس از تشریح پزشکی قانونی، جنین روی سینه مادر دفن شده که عملاً ۱۰ شهید از یک خانواده محسوب میشوند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، ادامه داد: همچنین از خانواده شهید «قلیپور» در استان لرستان نیز پنج شهید در جنگ رمضان به شهادت رسید که اینها نشان از روحیه شهادتطلبی این خانوادههاست.
حجتالاسلام موسوی مقدم، گفت: تاکنون حدود شش هزار بازدید از منازل شهدا صورتگرفته که به طور میانگین هر خانواده شهید، دو بار سرکشی شده است و استانداران محترم، ائمه جمعه، روحانیون و فرماندهان سپاه عملکرد بسیار عالی دارند.
مجتمع توانبخشی بنیاد شهید لرستان تکمیل شود
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به مجتمع توانبخشی در حال ساخت لرستان، خواستار تدبیری ویژه برای تکمیل آن شد و گفت: یکی از مجتمعهای بزرگ بنیاد شهید در این استان حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همه امکانات آن فراهم است، اما به دلیل بزرگی فضا، تجهیز آن با مشکل مواجه شده است، اگر این مجموعه به تهران واگذار شود، ممکن است سالها معطل بماند؛ همانطور که در برخی استانها چنین نمونه داریم.
حجتالاسلام موسوی مقدم افزود: انتظار داریم استاندار طراحی کند تا با ورود بخش خصوصی و سرمایهگذار، این مجموعه به بهرهبرداری برسد، سرمایهگذار را به تهران دعوت کنید تا ما تصویب و اقدام کنیم وگرنه ممکن است وضعیت فعلی باقی بماند، نباید اجازه داد چنین سرمایه بزرگی از بین برود.
تأمین مسکن موقت و دانم خانواده شهدا توسط شهرداریها
وی با تقدیر از عملکرد شهرداریها در تأمین مسکن ایثارگران، تصریح کرد: در تهران عمده تأمین مسکن موقت و دائم شهدای جدید به شهرداری واگذار شده و انصافاً شهرداری خیلی خوب عمل کرده است.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، گفت: برخی شهدا مشکلات اورژانسی دارند؛ مثلاً شهیدی به شهادت رسیده، خانهسازمانی داشتهاند و اکنون همسر جوانی با دو یا سه فرزند جایی برای زندگی ندارد، این موارد اورژانسی نیازمند اقدام فوری هستند.
حجتالاسلام موسی مقدم با تأکید بر همکاری بنیاد شهید با استانداریها، تصریح کرد: ما در بنیاد شهید آماده هرگونه همکاری هستیم و امیدواریم باهمت مسئولان استانی، مشکلات خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران هرچه سریعتر حل شود.
