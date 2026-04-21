به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در جمع مسئولین و کارشناسان گروه آبزی‌پروری لرستان، اظهار داشت: آبزی‌پروری یک حوزه تخصصی و فنی هست و با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند می‌توان به نتیجه خوبی در تولید پایدار توسعه آبزی‌پروری در استان رسید.

وی با اشاره به اینکه باید در حوزه‌های آبزی‌پروری از جمله «گرمابی، سردابی، خاویاری»، تکثیر و بچه‌ماهی و همچنین منابع آبی با ایده جدید کار را پیش ببریم، گفت: همچنین برای حفظ وضعیت موجود و توسعه تولید آبزی‌پروری در آینده باید برنامه داشته باشیم.

مدیرکل شیلات لرستان، تصریح کرد: برای پیشرفت اهداف شیلات استان همه کارشناسان آبزی‌پروری باید ارتباط مستقیم با حوزه توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات کشور داشته باشند.