به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در ادامه دیدارهای کاری منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در پایتخت، وی با حمزه رستمپور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات کشور دیدار و درباره مهمترین مسائل، ظرفیتها و نیازهای استان در حوزه آبزیپروری گفتوگو و پیگیری کرد.
در این نشست که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل شیلات استان کرمانشاه نیز حضور داشتند، موضوع واگذاری ایستگاه تحقیقاتی تکثیر و پرورش ماهی قصرشیرین به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در تعیین تکلیف و واگذاری این مجموعه در کوتاهترین زمان ممکن تأکید شد.
همچنین استفاده از اراضی فاقد قابلیت برای فعالیتهای آبزیپروری و باغداری با هدف توسعه نیروگاههای خورشیدی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد ظرفیت این اراضی برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد.
پیگیری حقابه آبزیپروران در نقطه صفر مرزی نیز از دیگر محورهای این نشست بود که مقرر شد سازمان شیلات کشور این موضوع را از مسیرهای قانونی دنبال کند تا آبزیپروران واجد شرایط بتوانند از مزایای قانونی حقابه بهرهمند شوند.
در ادامه، ظرفیتهای کرمانشاه برای توسعه شهرکهای پرورش ماهیان خاویاری مورد توجه قرار گرفت. با توجه به ظرفیتهای آبی استان، شرایط اقلیمی، تغییرات دمایی مناسب و ارزش اقتصادی بالای محصولات خاویاری، بر فراهم شدن زمینه ایجاد و توسعه این شهرکها تأکید شد و رئیس سازمان شیلات کشور نیز برای حمایت و همکاری در این زمینه قول مساعد داد.
توسعه زیرساختهای مجتمع شهدای قصرشیرین و مجموعههای آبزیپروری در اورامانات و دیگر نقاط استان، همچنین حمایت از آبزیپروران و رفع موانع موجود در مسیر توسعه این بخش، از دیگر موضوعات مطرحشده در این دیدار بود.
کمبود نیروی انسانی و برخی نیازهای زیرساختی و اداری مجموعههای شیلات استان نیز در این نشست مطرح شد و دکتر رستمپور برای مساعدت در تأمین زیرساختهای اداری، ساختمانهای مورد نیاز و جذب نیروی انسانی قول مساعد داد.
در این دیدار بر توسعه ظرفیتهای پرورش میگو و سایر گونههای آبزی و بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی شیلات نیز تأکید شد؛ ظرفیتی که توسعه سرمایهگذاری و تقویت زیرساختهای آن میتواند جایگاه کرمانشاه را به عنوان یکی از قطبهای آبزیپروری کشور ارتقا دهد.
استاندار کرمانشاه در این نشست بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران، رفع موانع پیش روی آبزیپروران و استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان در حوزه شیلات تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای طرحهای توسعهای این بخش شد.
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