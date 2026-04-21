پیشنهاد بروگل: عوارض تنگه هرمز راه جبران فشار اقتصادی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از موسسه تحلیلی بروگل، این مرکز پژوهشی در ارزیابی جدید خود راهکارهایی برای مقابله با تبعات اقتصادی بحران انرژی ناشی از جنگ در ایران ارائه کرده و پیشنهاد داده است که ایران می‌تواند از طریق دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز بخشی از این فشارها را کاهش دهد.

در این گزارش آمده است ایران عوارضی حدود ۲ میلیون دلار برای هر کشتی عبوری تعیین کرده که تأثیر آن بر قیمت جهانی نفت تنها بین ۰.۰۵ تا ۰.۴ دلار خواهد بود؛ درحالی‌که پس از آغاز جنگ، قیمت نفت ۳۵ تا ۴۰ دلار افزایش یافته است.

به دلیل پایین بودن هزینه استخراج نفت در کشورهای حاشیه خلیج فارس ــ که در برخی میادین کمتر از ۱۰ دلار برای هر بشکه برآورد می‌شود ــ بروگل معتقد است ایران حتی می‌تواند عوارضی بالاتر از رقم اعلام‌شده دریافت کند.

این موسسه تأکید کرده است پرداخت عوارض از سوی کشورهای منطقه بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از توقف صادرات نفت است؛ چراکه هزینه عوارض کمتر از ۰.۸ دلار برای هر بشکه خواهد بود.

طبق محاسبات ارائه‌شده، درآمد احتمالی ایران از محل این عوارض می‌تواند بین ۶ تا ۱۴ میلیارد دلار باشد. با این حال، گزارش هشدار می‌دهد که عدم پرداخت عوارض و بسته شدن تنگه هرمز هزینه‌های ژئوپلیتیکی سنگینی به همراه خواهد داشت و افزایش قیمت نفت در چنین حالتی می‌تواند درآمد روسیه را ۴۵ تا ۱۵۱ میلیارد دلار بالا ببرد.

در مقابل، پرداخت عوارض تنها افزایش ناچیزی در قیمت نفت ایجاد می‌کند و موجب می‌شود درآمد اضافی روسیه به حدود ۸۲ تا ۶۵۷ میلیون دلار محدود شود.

در پایان، بروگل پیشنهاد می‌کند کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جلوگیری از جهش قیمت نفت و پیامدهای اقتصادی گسترده‌تر، به ایران عوارض پرداخت کنند تا فشارهای اقتصادی منطقه کاهش یابد.