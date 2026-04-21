به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه (۳۱ فروردین) در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد که خط لوله آسیبدیده دروژبا که نفت روسیه را به کشورهای اروپای شرقی منتقل میکند، تا پایان آوریل به بهرهبرداری خواهد رسید.
زلنسکی اوایل این ماه هم پایان آوریل را بهعنوان تاریخ از سرگیری فعالیت این خط لوله اعلام کرده بود.
پیتر ماگیار، نخستوزیر منتخب مجارستان، روز دوشنبه از زلنسکی درخواست کرد تا به محض راهاندازی خط لوله آسیبدیده دروژبا، آن را بازگشایی کند و از روسیه خواست که انتقال نفت خود را از این خط لوله از سر بگیرد.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مستعفی مجارستان و دولت اسلواکی پیشتر کییف را به تأخیر در تعمیر این خط لوله متهم کرده بودند، اما اوکراین این موضوع را رد میکند.
مجارستان و اسلواکی پیشتر اوکراین را تهدید کرده بودند که در صورت خودداری از انتقال دوباره جریان نفت روسیه، برق این کشور را قطع خواهند کرد.
انتقال نفت روسیه به مجارستان و اسلواکی از طریق خط لوله دروژبا از ۲۷ ژانویه (هفتم بهمن) همزمان با حمله پهپادی به تجهیزات این خط لوله در غرب اوکراین متوقف شده است.
