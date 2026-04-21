به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های اداره ملی آمار چین نشان داد که در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، مقدار بهره‌گیری پالایشگاه‌های چین از ظرفیت پالایشی خود در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی ۲.۲ درصد کاهش یافته، در حالی که تولید داخلی نفت خام به بالاترین حد خود رسیده است.

بر اساس این داده‌ها، مقدار بهره‌گیری از ظرفیت پالایشی در پالایشگاه‌های چین، دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، در ماه مارس ۶۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تن یا حدود ۱۴ میلیون و ۵۲۰ هزار بشکه در روز بوده است.

بر اساس این داده‌ها، مقدار بهره‌گیری از ظرفیت پالایشی در پالایشگاه‌های چین در سه ماهه نخست امسال با ۱.۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته میلادی به ۱۸۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تن یا روزانه ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه رسیده است.

شرکت مشاوره‌ای چینی اویل‌کم اعلام کرد که مقدار بهره‌گیری از ظرفیت پالایشی پالایشگاه‌ها در ماه مارس ۶۸.۷۹ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلای ۰.۹ درصد و نسبت به ماه فوریه ۴.۴۷ درصد کاهش یافته است.

این شرکت چینی در گزارشی اعلام کرد که کاهش توان عملیاتی پالایشگاه‌های چین، بازتاب‌دهنده عوامل مختلفی ازجمله خطرهای عرضه نفت خام است.

پالایشگاه‌های چین در ماه مارس ۳۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تن انواع فرآورده‌ نفتی تولید کردند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد، تولید بنزین با ۲.۹۵ درصد افت به ۱۳ میلیون و ۵۱۰ هزار تن رسید، در حالی که تولید گازوئیل با ۰.۸۸ درصد افزایش، ۱۷ میلیون و ۴۹۰ هزار تن بوده است.

اویل‌کم اعلام کرد که تولید نفت سفید با ۳.۷۲ درصد کاهش به ۵ میلیون و ۱۳۰ هزار تن رسید که بزرگترین کاهش در میان این سه شرکت بود.

داده‌های رسمی چین نشان داد تولید نفت خام این کشور در ماه مارس با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه پارسال به ۱۹ میلیون و ۷۰ هزار تن یا روزانه ۴ میلیون و ۴۹۰ هزار بشکه رسیده است که رکوردی برای یک ماه به‌شمار می‌آید.

تولید نفت چین در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن یا روزانه ۴ میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته میلادی ۱.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تولید گاز طبیعی در ماه مارس امسال با ۳ درصد افزایش به ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب رسید و تولید در سه ماهه نخست درمجموع ۶۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته میلادی ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

هر یک تن نفت خام معادل ۷.۳ بشکه است.