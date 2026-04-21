به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در جلسه امروز (سهشنبه) شورای شهر تهران، با تشریح جزئیات مصوبات مرتبط با نرخگذاری خدمات شهری، به دو دستور تعیین بهای خدمات آرامستانهای تهران و همچنین تعیین نرخ بلیت باغ پرندگان پرداخت و ضمن ارائه توضیحات مبسوط، بر رویکرد شورا در تنظیم متعادل قیمتها و رعایت شرایط اقتصادی شهروندان تأکید کرد.
وی گفت: افزایش بهای خدمات سازمان آرامستانهای تهران در سال ۱۴۰۵ در دستور کار شورا قرار گرفت و به تصویب رسید. این مصوبه بهطور کلی حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را شامل میشود که تقریباً معادل نرخ تورم اعمال شده در کشور است و تلاش شده این افزایش در چارچوب واقعیتهای اقتصادی تنظیم شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: با وجود این افزایش، در موضوع دفن متوفیان، اگر فردی صرفاً در یک قبر دفن شود، هیچگونه پرداختی برای قبر اول نخواهد داشت و این موضوع همچنان بهعنوان یک سیاست حمایتی حفظ شده است: اما در صورتی که خانوادهها تمایل به پیشخرید طبقات دیگر قبر داشته باشند، در آن صورت هزینه مربوطه باید پرداخت شود.
وی افزود: ساختار قبور در آرامستانها بهصورت طبقاتی است و همین موضوع امکان برنامهریزی برای آینده را فراهم کرده است. بنابراین هزینهها تنها در صورت استفاده از ظرفیتهای اضافی دریافت میشود و اصل دفن اولیه بدون هزینه باقی مانده است.
چمران تصریح کرد: سایر خدمات جانبی مانند برگزاری مراسم، ختم و موارد مشابه، کاملاً به انتخاب و درخواست خانوادهها بستگی دارد. در صورت انتخاب این خدمات، هزینههای مربوطه نیز بر عهده متقاضی خواهد بود و در این بخش اجبار یا هزینه پایهای وجود ندارد.
افزایش بهای بلیت باغ پرندگان
چمران در خصوص بررسی نرخ بلیت باغ پرندگان اختصاص داشت: این مجموعه بهصورت تخصصی و توسط بخش خصوصی اداره میشود و به همین دلیل ساختار قیمتگذاری آن نیز با در نظر گرفتن هزینههای بهرهبرداری تنظیم شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: در این بخش نیز افزایش نرخ در حدود ۴۰ تا اندکی بیشتر از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته پیشبینی و تصویب شد. این افزایش نیز همسو با شرایط اقتصادی و هزینههای نگهداری مجموعه بوده است.
وی افزود: در کنار باغ پرندگان، یک باغوحش جدید نیز احداث شده که بهصورت مجزا فعالیت میکند. بازدید از هر یک از این دو مجموعه بهصورت مستقل امکانپذیر است و شهروندان میتوانند بدون اجبار به خرید بلیت مشترک، از هرکدام که تمایل دارند بازدید کنند.
چمران تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی شورا در این مصوبه، حفظ دسترسی عمومی و جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمتها بوده است: تلاش شد تا نرخها بهگونهای تنظیم شود که تعداد بیشتری از شهروندان بتوانند از این مجموعه گردشگری ارزشمند بهرهمند شوند.
براساس گزارش شورای شهر تهران، وی در ادامه خاطرنشان کرد: باغ پرندگان تهران یکی از فضاهای منحصر بهفرد و جذاب شهری است که نمونه مشابه آن در دیگر نقاط پایتخت وجود ندارد. برای توسعه و نگهداری این مجموعه تلاشهای گستردهای انجام شده و ضروری است که شرایط استفاده عمومی از آن همچنان فراهم بماند.
نظر شما