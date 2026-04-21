صفارهرندی: بخش اصلی جنگ، عملیات روانی و جنگ نرم است

محمدحسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ابعاد جنگ نرم دشمن علیه ملتها اظهار داشت: امروزه ثابت شده است که بخش اصلی جنگی که علیه ملتها به راه میاندازند، عملیات روانی و جنگ نرم است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره دلایل ترور سردار نائینی توسط آمریکاییها گفت: من خبر ندارم که آمریکاییها چرا آقای نائینی را زدند، اما با توجه به ویژگیهایی که از سردار نائینی سراغ داشتم، تمرکز ایشان بر مقوله جنگ نرم بود. سالها بود تدریس میکرد، در دانشگاه تدریس داشت و کتاب نوشته بود. در این زمینه اطلاعات دقیقی داشت که طبیعتاً میتوانست تصویر روشنتری از عملیات دشمن علیه ملتها، بهویژه ملت خودمان، به نمایش بگذارد.
صفار هرندی افزود: ایشان به بیش از چهل سال تجربه و سابقه تکیه داشت؛ از ابتدا در عرصه تبلیغات جنگ وارد شد و تمرکزش بر همین بخش، یعنی عملیات روانی و خنثیسازی آن بود. ایشان به خاطر زندگیای که در این دنیا داشت، به وجدان خودش بدهکار نیست. حتماً خداوند خود بهتر میداند چگونه با افراد برخورد میکند، اما آنچه ما از ایشان سراغ داریم، بدهکار نبود. بیش از فرصتهایی که در اختیار داشت کار میکرد و کار مؤثر نیز انجام میداد. بسیار صادق، صمیمی و بیتوقع بود. خدا رحمتش کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به ماهیت رژیم صهیونیستی اظهار داشت: تولدشان با ترور بوده؛ تولد اسرائیل، آن نحسی که در دنیا پایهگذاری شد، با ترور آغاز گردید و این عادت از سرشان نمیافتد. موجودیتشان بر این اساس است. اگر در این هفتاد، هشتاد سالی که از شروع این اقدامات کثیفشان میگذرد، چیزی بهره بردهاند، به نظر من در ادامه نیز بهره خواهند برد.
وی تأکید کرد: تصور من این است، بهویژه در قضایای اخیر و جنگ اخیر، ابعادی از پلیدی و فساد این جریان فاسد بینالمللی یعنی آمریکا و صهیونیسم بینالملل که اسرائیل نیز بخشی از آن است، چنان رخ نموده که دیگر اسرائیل به این راحتی نمیتواند به شرایط عادی و طبیعی بازگردد.
