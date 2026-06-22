تحول گفتمانی و ابزاری در تبلیغ دین؛ از سنت توحیدی تا اقتضائات عصر مدرن

به گزارش خبرنگار مهر، اول تیرماه سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی است.تاریخ بشر با مفهوم هدایت و ابلاغ پیام الهی گره خورده است. تبلیغ دین، به معنای رساندن پیام حق و فراخواندن انسان‌ها به سوی کمال، صرفاً یک وظیفه مذهبی نیست، بلکه فرآیندی پیچیده از ارتباطات انسانی است که ریشه در فطرت و نیازهای روحی بشر دارد. در ادیان توحیدی، تبلیغ نه یک حرفه، بلکه رسالتی بر دوش برگزیدگان خدا بوده است تا پیوند میان آفریدگار و آفریده را بازیابی کنند.

در این میان، اسلام به عنوان کامل‌ترین آیین الهی، نظام تبلیغی منحصربه‌فردی را ارائه داده که از سویی بر بلاغ مبین (رساندن روشن پیام) تأکید دارد و از سوی دیگر بر حکمت و موعظه حسنه. با گذر زمان و ورود بشر به عصر مدرن، این رسالت دیرینه با چالش‌ها و در عین حال فرصت‌های شگرفی روبرو شده است که بازخوانی سیره بزرگان و انطباق آن با ابزارهای نوین را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

ریشه‌های تاریخی و سیره نبوی در تبلیغ دین

در سنت ادیان توحیدی، نخستین مبلغان همان پیامبران اولوالعزم بوده‌اند که با تکیه بر ابزار کلام و سیره عملی ، جوامع عصر خود را به چالش کشیده‌اند. در اسلام، تبلیغ با واژگانی چون دعوت ، ارشاد و انذار گره خورده است. پیامبر اکرم (ص) در مکه، تبلیغ را با روش‌های فردی و چهره به چهره آغاز کرد و سپس با تشکیل حکومت در مدینه، ساختار تبلیغ را به سطحی نهادی و دیپلماتیک ارتقا داد. ارسال نامه‌ها به سران کشورهای بزرگ آن زمان (ایران و روم)، نخستین جرقه در استفاده از رسانه‌های مکتوب برای صدور پیام جهانی اسلام بود. در این دوره، اخلاق محمدی قوی‌ترین رسانه تبلیغی بود؛ چنان‌که قرآن کریم نرم‌خویی و مهربانی پیامبر را عامل اصلی جذب دل‌ها معرفی می‌کند. این الگو نشان می‌دهد که در نظام توحیدی، پیام‌رسان (مبلغ) خود بخشی از پیام است و جدایی میان قول و فعل، اثر تبلیغ را خنثی می‌کند.

مبانی نظری و سیره عملی در اندیشه معاصر؛ الگوی امام موسی صدر

یکی از درخشان‌ترین فصول تبلیغ دین در عصر حاضر، در اندیشه و عمل امام موسی صدر تجلی یافته است. بر اساس منابع موجود، ایشان تبلیغ را نه یک جریان یک‌سویه، بلکه دیالوگی انسانی و سازنده می‌دید. امام موسی صدر چهار اصل اساسی را برای تبلیغ موفق ترسیم کرده است: شناخت زمانه، مخاطب‌شناسی دقیق، سعه صدر و استفاده از ابزارهای نوین.

ایشان معتقد بود که مبلغ نباید تنها در برج عاج خود بنشیند و منتظر بماند تا مردم به سراغ او بیایند، بلکه باید به میان توده‌ها برود. موفقیت ایشان در لبنان، محصول همین تبلیغ میدانی بود. ایشان دین را ابزاری برای بهبود زندگی انسان و صیانت از کرامت او معرفی می‌کرد. در نگاه صدر، تبلیغ موثر زمانی رخ می‌دهد که مبلغ بتواند زبان مشترکی با پیروان سایر ادیان و حتی مکاتب مادی پیدا کند. این گفتگو (حوار) به جای مناظره حذفی ، شیوه نوین تبلیغ در دنیای پرکثرت امروز است. ایشان به جای تکیه صرف بر مفاهیم انتزاعی، بر کاربردی بودن دین در حل بحران‌های اجتماعی (فقر، جهل و تفرقه) تأکید داشت.

ابزارها و شیوه‌های تبلیغ در گذر زمان

اگر در قرون نخستین، منبر و خطابه تنها رسانه‌های اثرگذار بودند، در دنیای امروز ابزارهای تبلیغی به شدت متنوع شده‌اند. در متون پژوهشی، ابزارهای تبلیغ به دو دسته سنتی و نوین تقسیم می‌شوند. ابزارهای سنتی مانند مساجد، هیئات مذهبی و حوزه‌های علمیه همچنان پایگاه اصلی حفظ هویت دینی هستند؛ اما کارکرد آن‌ها دستخوش تغییر شده است. امروزه منبر به تنهایی پاسخگوی نیازهای نسل بومی دیجیتال نیست. هنر، ادبیات، سینما و فضای مجازی به ابزارهای اصلی انتقال پیام تبدیل شده‌اند. ضرورت دارد که مبلغ دین، تکنیک‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی را بشناسد. استفاده از قالب‌های کوتاه، جذاب و بصری در فضای مجازی، امکانات وسیعی را برای انتقال مفاهیم عمیق دینی در کمترین زمان ممکن فراهم کرده است. با این حال، باید هوشیار بود که ابزار نباید بر محتوا غلبه کند؛ به عبارت دیگر، نباید برای جذابیت کاذب، از اصالت پیام دینی کاسته شود.

ضرورت‌های تبلیغ در عصر مدرن و چالش‌های نوپدید

عصر مدرن با ویژگی‌هایی چون تکثرگرایی ، شکاکیت و سرعت بالای اطلاعات شناخته می‌شود. در این فضا، تبلیغ دین با چالش‌های جدی روبروست. اولاً، انحصار اطلاعات از دست مبلغان سنتی خارج شده است. مخاطب امروز با سیل عظیمی از شبهات و قرائت‌های مختلف روبروست. بنابراین، ضرورت تخصص‌گرایی در تبلیغ بیش از پیش احساس می‌شود. مبلغ امروز باید علاوه بر دانش فقهی و کلامی، به علوم انسانی مدرن نیز مجهز باشد تا بتواند به پرسش‌های وجودی انسان معاصر پاسخ دهد. ثانیاً، زبان تبلیغ باید تغییر کند.

زبان تهدید و انذار صرف، در دنیای امروز جای خود را به زبان اقناع و تبیین داده است. ضرورت دارد که دین نه به عنوان مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها ، بلکه به عنوان نقشه راهی برای معنابخشی به زندگی عرضه شود.

یکی دیگر از ضرورت‌ها، توجه به تبلیغ عملی در سطح جهانی است. در دنیایی که رسانه‌ها تصویر مخدوشی از اسلام ارائه می‌دهند، رفتار مسلمانان و نحوه مواجهه آن‌ها با مسائل جهانی (مانند محیط زیست، حقوق بشر و عدالت اجتماعی) قوی‌ترین ابزار تبلیغی است. همان‌طور که در سیره امام موسی صدر دیده شد، خدمت به انسان -فارغ از دین و مذهب- خود بزرگترین تبلیغ برای اسلام است. کارآمدی دین در ساحت اجتماعی، پاسخی است به کسانی که دین را پدیده‌ای متعلق به گذشته می‌دانند.

امکان‌ها و فرصت‌های نوین در فضای دیجیتال

برخلاف تصور برخی که تکنولوژی را تهدیدی برای دین می‌بینند، عصر دیجیتال امکانات بی‌نظیری را برای جهانی‌سازی پیام اسلام فراهم کرده است. شبکه‌های اجتماعی مرزهای جغرافیایی را از بین برده‌اند. یک مطلب کوتاه اخلاقی یا یک کلیپ تصویری از معارف قرآنی می‌تواند در چند ثانیه به آن سوی جهان برسد. این امکان به مبلغان اجازه می‌دهد تا از پیله‌های سنتی خارج شده و مخاطبانی را هدف قرار دهند که هرگز به مسجد یا مراکز مذهبی پا نمی‌گذارند. همچنین، هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها (Big Data) می‌توانند در مخاطب‌شناسی به کمک مبلغان بیایند تا پیام‌ها متناسب با نیازهای هر گروه سنی و فرهنگی بازتولید شود. بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن و هنرهای دیجیتال، بسترهای جدیدی هستند که می‌توانند مفاهیم دینی را در لایه‌های زیرین خود به نسل جوان منتقل کنند.

راهبردهای پیشنهادی برای آینده تبلیغ

برای دستیابی به یک نظام تبلیغی تراز در عصر حاضر، باید چند راهبرد کلیدی را مدنظر قرار داد. نخست، بازگشت به قرآن به عنوان متن اصلی و جهانی که زبان آن فطری و فرامرزی است. قرآن با مخاطب قرار دادن ناس (مردم)، الگویی از تبلیغ انسانی را ارائه می‌دهد. دوم، تقویت نهادهای خودجوش و مردمی ؛ تبلیغ نباید صرفاً دولتی یا فرمایشی باشد. تجربه نشان داده که تبلیغ زمانی موثر است که از بطن جامعه و توسط نیروهای مخلص و خوش‌فکر هدایت شود. سوم، تعامل سازنده با نخبگان و دانشگاهیان ؛ دین برای استمرار حضور خود در عرصه عمومی، نیازمند پشتیبانی فکری و علمی است. چهارم، استفاده از هنر متعهد ؛ هنر به دلیل زبان نمادین و عاطفی خود، بر موانع عقلانی و پیش‌داوری‌ها غلبه می‌کند.



در نهایت، باید بر این نکته تأکید کرد که تبلیغ در عصر مدرن نیازمند اجتهاد در روش است. محتوای دین ثابت است، اما ظرف‌ها و شیوه‌های انتقال آن باید همگام با تحولات بشری نو شوند. مبلغ موفق کسی است که با یک دست کتاب خدا و با دست دیگر ابزارهای روز را داشته باشد و با قلبی سرشار از محبت به انسان‌ها، پیام صلح، عدالت و رستگاری را به گوش جهانیان برساند. تاریخ نشان داده است که هرگاه مبلغان دین توانسته‌اند توازن میان اصالت و معاصریت را حفظ کنند، اسلام نه تنها در قلب‌ها نفوذ کرده، بلکه تمدن‌ساز شده است. چالش‌های امروز، نه بن‌بست، بلکه آزمونی برای خلاقیت و پویایی جامعه اسلامی در مسیر ابلاغ رسالت الهی است.