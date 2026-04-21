۱۰ درصد جمعیت کشور باید جهادگر تبیین باشند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی قدرتی عصر سه‌شنبه در جمع مدیران شهرستانی ادارات تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با موضوع «حرف نو» در سازمان تبلیغات اسلامی با رویکرد جهاد تبیین و جنگ ترکیبی که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد با اشاره به اینکه جهادگر تبیین باید قالب و روش خاص این امر را یاد بگیرد، اظهار کرد: موضوعات ناظر به چیستی و چگونگی جهاد تبیین به صورت پراکنده و غیر منسجم مطرح شده اما به‌صورت منسجم و هماهنگ به آن پرداخته نشده است.

مسئول قرارگاه حرف نو در سازمان تبلیغات اسلامی کشور با طرح این پرسش که کنش‌گران جهاد تبیین چگونه باید مجهز شوند، ادامه داد: قرارگاه حرف نو به دنبال تهیه و ارائه محتوای جهاد تبیین نیست بلکه بنا داریم کنش‌گران واقعی و مجهز به تجهیزات پایه و پیشرفته را برای این امر مهم پرورش دهیم.

قدرتی از حرف نو به عنوان سیستم عامل سازمان تبلیغات اسلامی یاد کرد و توضیح داد: یعنی هر اتفاق و برنامه این مجموعه در سطوح عمومی و تخصصی مبتنی بر حرف نو خواهد بود. همه هیئات و کانون‌ها، تشکل‌های تبلیغی، فرهنگی و قرآنی و ... در لایه‌های استانی و شهرستانی کاری غیر از حرف نو ندارند و مجموعه‌های تخصصی اعم از دارالقرآن، امور بانوان، بخش نوجوان و ... باید نسبت خودشان را با حذف نو یا جهاد تبیین مشخص کنند.

وی با اشاره به تأکیدات قائد شهید امت ناظر بر فریضه قطعی و فوری جهاد تبیین و مأموریت سازمان تبلیغات اسلامی در این خصوص، گفت: امام شهید مأموریت ۱۰ میلیون نفر مجاهد جهاد تبیین را برای ما تعیین کردند به عبارتی، ۱۰ درصد جمعیت کشور باید جهادگر باشند.

مسئول قرارگاه حرف نو در سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه در پرورش کنش‌گر جهاد تبیین عقب هستیم، ادامه داد: به دنبال تقویت کنشگران هستیم تا ظرفیت آنان را برای عرصه تبیین به کار بگیریم و در این راستا باید حرفمان را به دست فعالان و کنشگران فرهنگی وسط میدان برسانیم.

قدرتی در پایان گفت: برای آنکه جمعیت مجاهدان جهاد تبیین را به مطالبه مورد انتظار رهبر شهید برسانیم یکی از اقدامات، برپایی نمایشگاه حرف نو بوده است که بتدریج در استان‌ها و شهرستان‌ها راه‌اندازی خواهد شد تا بتوانیم فعالان فرهنگی را به تجهیزات پایه و پیشرفته جهاد تبیین مجهز کنیم.