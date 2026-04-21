به گزارش خبرگزاری مهر ، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با حضور در منزل شهید سعید شمقدری استاد دانشگاه علم و صنعت که روز سوم فروردین در منزل خود به همراه دو فرزندش به شهادت رسید، با خانواده این شهید والامقام دیدار و از مقام شامخ این شهید جنگ تحمیلی سوم تجلیل کرد.
محمد مخبر با بیان اینکه دامنه تجاوز دشمن آمریکایی – صهیونی حد و مرزی ندارد، گفت: علم و دانش در کشور ما سالهاست که بومی شده و دکتر شمقدری و دیگر اساتید و نخبگان ما در عرصه فناوری تحت نظارت خود، این مسیر را مسجل کرده اند. به همین دلیل است که دشمن در اوج استیصال و بزدلانه دست به ترور و شهادت دانشمندان ما میزند.
وی افزود: قطعاً مانند همه شهدای نخبهای که در جنگ تحمیلی سوم تقدیم شد، اراده همکاران و دانشجویان شهید شمقدری دوچندان شده و جامعه دانشگاهی با صلابت بیشتری راه پر افتخار همکار و استاد خود را ادامه خواهند داد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با بیان اینکه حمله رژیم صهیونی و آمریکا به شخصیتهای علمی و دانشگاهی ما با هدف از بین بردن نهاد علم است، گفت: آنها میخواهند چراغ علم را در این کشور خاموش کنند، اما امروز میبینند که این چراغ پرنورتر از همیشه میدرخشد.
مخبر در این دیدار ضمن تسلیت دوباره به همسر و فرزند شهید شمقدری، تحمل داغ از دست دادن سه شهید این خانواده را اجری عظیم از سوی خداوند دانست و گفت: صبر زیبنی شما همسران و فرزندان شهدا امروز خاری در چشم دشمنان بوده و قطعاً آنها میدانند ما به شهدای خود قبطه میخوریم و این مسیر آرزوی هر مرد و زن ایرانی برای حسن ختام زندگی خویش است.
در پایان این دیدار دکتر محمد مخبر به همراه خانواده خود، با اهدا لوح تقدیر از خانواده محترم شهید شمقدری تجلیل و ابراز همدردی کرد.
