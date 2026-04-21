  1. استانها
  2. ایلام
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

۶۵۰۰ دیدار با خانواده های معظم شهدای جنگ رمضان در کشور انجام شد

ایلام - نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ دیدار با خانواده های معظم شهدای جنگ رمضان در کشور انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رمضان موسوی مقدم شامگاه سه شنبه در دیدار با حجت الاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام از اجرای گسترده طرح دیدار و سرکشی به خانواده‌های معظم شهدای عملیات رمضان در سراسر کشور خبر داد و گفت: در این طرح بیش از ۶۵۰۰ دیدار و سرکشی با خانواده‌های معظم شهداب جنگ رمضان انجام شده است.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر تکریم و توجه مستمر به خانواده‌های شهدا افزود: در اجرای این فرمان، تلاش شد تا هر خانواده شهید حداقل دو بار مورد سرکشی و دیدار قرار گیرد و این برنامه در تمامی استان‌های کشور به خصوص مناطق دوردست و دورافتاده به مرحله اجرا درآمد.

رویکرد بنیاد شهید در سرکشی به خانواده‌های معظم شهدا قابل تقدیر است

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز با اشاره به برنامه سرکشی و دیدار با خانواده‌های معظم شهدای عملیات رمضان، رویکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران در تکریم خانواده‌های شهدا را اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی دانست.

حجت الاسلام الله نور کریمی تبار با بیان اینکه این دیدارها نقش مهمی در زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت دارد، اظهار کرد: برنامه سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا در استان ایلام نیز با جدیت و نظم مناسب انجام شده و مسئولان تلاش کرده‌اند با حضور در منازل این عزیزان، از نزدیک پای صحبت‌ها و خاطرات آنان بنشینند.

کد مطلب 6807498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

