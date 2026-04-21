گام عملیاتی دانشگاه مراغه برای تولید ۹ مگاوات برق پاک

به گزارش خبرگزاری مهر رسول معروفی‌آذر روز سه شنبه با بیان اینکه پس از انجام موفقیت‌آمیز عملیات نمونه‌ برداری و مطالعات مکانیک خاک به منظور ارزیابی پایداری زمین، اکنون فرآیند تجهیز نیروگاه آغاز شده است، افزود: در این زمینه نخستین محموله پنل‌های خورشیدی تحویل واحد فنی و عمرانی دانشگاه شد.

به گفته وی عملیات نصب استراکچرها، جانمایی پنل‌ها و استقرار تجهیزات برقی از جمله اینورترها و سیستم‌های انتقال انرژی اکنون در حال انجام است.

معروفی آذر گفت: این نیروگاه با هدف تولید برق پاک، کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری و حرکت به سمت دانشگاه سبز تعریف شده است که با بهره‌برداری از آن دانشگاه مراغه به یکی از مراکز پیشرو در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به ابعاد آموزشی و پژوهشی این پروژه، یادآور شد: علاوه بر مزیت های فوق، این نیروگاه بستر مناسبی برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی، کارآموزی و طرح‌های دانشجویی در حوزه انرژی ‌های تجدیدپذیر را فراهم می‌کند.

معروفی آذر ادامه داد: در مراحل بعدی توسعه ظرفیت این سامانه خورشیدی و اجرای طرح‌های تکمیلی در زمینه مدیریت هوشمند انرژی در دستور کار دانشگاه قرار دارد.