به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، یکی از انواع حمایتهای بنیاد ملی علم ایران اعطای گرنت به پژوهشگران است تا با این اعتبار حمایتی طرحهای تحقیقاتی خود را راهاندازی کنند.
«بهکارگیری مواد پیشرفته برمبنای چارچوبهای فلز-آلی متخلخل بهعنوان الکتروکاتالیست در تولید انرژی» عنوان طرحی است که در قالب گرنت سرآمدان توسط رضا اباذری استادیار دانشگاه مراغه با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام شده است.
اباذری با مدرک دکتری تخصصی شیمی - شیمی معدنی از دانشگاه تربیت مدرس درباره این طرح توضیح داد: در این فعالیت پژوهشی ابتدا نانوکامپوزیتهایی از ترکیبات فلز- آلی متخلخل سنتز شد که بتوانند بهعنوان ماده الکترودی کارآمدی در الکتروکاتالیستهایی برای شکافت آب و اوره مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: پس از انجام مراحل شناسایی، بهکارگیری این نانوکامپوزیتها بهعنوان ماده الکترودی مقایسهای بین آنها و مواد الکترودی کارآمد دیگر که قبلاً گزارش شده بود، انجام شد.
این محقق و پژوهشگر در ادامه بیان کرد: تمامی این فعالیتها برای پاسخ دادن به این سؤال است که آیا نانوکامپوزیتهای سنتز شده در این طرح میتواند تجاری شود یا خیر؟
اباذری در پایان خاطرنشان کرد: هدف اختصاصی از این پروژه معرفی الکتروکاتالیستهایی توانمند و جایگزین با کاتالیستهای رایج مانند پلاتین و روتنیوم است که بسیار گرانقیمت هستند.
