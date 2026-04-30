به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی بیستون صبح پنجشنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری شد.

این پروژه در محدوده پست بیستون احداث شده و با هدف تولید انرژی پاک، کاهش فشار بر شبکه برق و افزایش پایداری تأمین انرژی در منطقه طراحی و اجرا شده است؛ استقرار آن در نزدیکی پست برق، موجب کاهش تلفات انتقال و بهبود بهره‌وری شده است.

بر اساس مشخصات فنی، این نیروگاه دارای ظرفیت نصب‌شده ۶ مگاوات بوده و با استفاده از پنل‌های پیشرفته بایفیشیال و اینورترهای مدرن، توان تولید برق با راندمان بالا را دارد؛ همچنین سیستم‌های پایش هوشمند، امکان نظارت دقیق بر عملکرد مجموعه را فراهم کرده‌اند.

در این طرح، بیش از ۸ هزار پنل خورشیدی نصب شده و ۱۸ دستگاه اینورتر عملیات تبدیل انرژی را انجام می‌دهند؛ طراحی و اجرای این پروژه نیز مطابق با استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته است.

برآوردها نشان می‌دهد این نیروگاه سالانه حدود ۱۰.۸ گیگاوات ساعت برق تولید می‌کند که این میزان پاسخگوی نیاز مصرفی حدود ۴ هزار خانوار خواهد بود و در کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی نقش مؤثری دارد.

برای اجرای این پروژه، سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام شده و استفاده از تجهیزات باکیفیت، موجب کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش پایداری عملکرد آن شده است.

بهره‌برداری از این نیروگاه، گامی مهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش بار پیک شبکه و ارتقای زیرساخت‌های برق در استان کرمانشاه محسوب می‌شود.