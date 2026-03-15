آسیب به ۱۵۳ واحد بهداشتی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بر اساس اعلام علیرضا رئیسی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان حوادث اخیر، ۱۵۳ واحد بهداشتی در شبکه بهداشت کشور دچار آسیب شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در میان واحدهای آسیب‌دیده ۵۶ مرکز خدمات جامع سلامت بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین ۲۵ پایگاه سلامت، ۱۸ مرکز بهداشت شهرستان و ۱۸ خانه بهداشت نیز از جمله مراکزی هستند که در این حوادث دچار خسارت شده‌اند. افزون بر این، یک معاونت بهداشت، سه مرکز شبانه‌روزی و سه مرکز منتخب بحران نیز در فهرست واحدهای آسیب‌دیده قرار دارند و ۲۹ واحد دیگر در دسته سایر مراکز ثبت شده‌اند.

در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با ۴۲ واحد آسیب‌دیده بیشترین میزان خسارت را داشته است. پس از آن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ۱۹ واحد قرار دارد. همچنین در دانشگاه‌های علوم پزشکی همدان، ایلام، شهید بهشتی و چابهار هر کدام ۱۰ واحد آسیب دیده گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، در دانشگاه‌های علوم پزشکی اهواز هشت واحد، ارومیه ۶ واحد، تهران و آبادان هر کدام پنج واحد و شیراز و لرستان هر کدام چهار واحد آسیب دیده‌اند.

همچنین در برخی دانشگاه‌ها میزان خسارت محدودتر بوده و دانشگاه‌های قم، ایران و مراغه هر کدام سه واحد، تبریز، سراب، البرز و دزفول هر کدام دو واحد و دانشگاه‌های مشهد، قزوین و بهبهان هر کدام یک واحد آسیب‌دیده داشته‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در پی این حوادث مراجعاتی نیز به مراکز شبانه‌روزی ثبت شده است؛ به طوری که در میان کارکنان ۲۲ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند، دو نفر به بیمارستان منتقل شده‌اند و سه نفر نیز به شهادت رسیده‌اند که شامل یک نفر از شیراز و دو نفر از لرستان بوده‌اند.

همچنین در میان جمعیت عمومی، ۲۰۲ نفر درمان و ترخیص شده‌اند، ۴۶ نفر برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شده‌اند و هفت نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که حملات گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ علیه مناطقی در کشور، خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های غیرنظامی وارد کرد. این حملات که همزمان با برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو رخ داد، علاوه بر مناطق مسکونی، برخی مراکز درمانی و خدماتی را نیز هدف قرار داد.

با این حال در گزارش معاونت بهداشت تأکید شده است که با وجود آسیب به برخی واحدها، ارائه خدمات در شبکه بهداشت کشور متوقف نشده و خدمت‌رسانی به مردم همچنان ادامه دارد.