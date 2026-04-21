تکذیب ادعای ترامپ درباره اعدام ۸ زن در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: سال گذشته و پس از آشوب‌های تروریستی دی‌ماه بود که ترامپ با طرح ادعای عجیبی از ایران بابت توقف اجرای حکم بیش از هشتصد زندانی تشکر کرد. ادعای دروغ و بدون مدرک و مستندی که هیچ پایه و اساسی نداشت و کذب محض بود. البته این اولین و آخرین باری نبود که ترامپ چنین ادعایی مطرح کرد.

ترامپ در روزهای اخیر هم یک بار ادعای دروغ مشابه دیگری را با استناد به رسانه‌های ضد ایرانی مطرح کرده است.

رسانه‌های معاند در یک خبرسازی خود درباره حوادث تروریستی و اغتشاشات دی ماه سال گذشته، مدعی صدور حکم اعدام برای ساغر غلامی شده بودند؛ ادعایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد صحت نداشته و کذب بوده است و فرد یاد شده اسفند ماه سال گذشته از زندان ازاد شده است.

اما دوباره ساعتی پیش، ترامپ در تازه‌ترین پیام خود در فضای مجازی، پست یک فعال صهیونیست آمریکایی-یهودی را که ادعا کرده ایران آماده اعدام ۸ زن است را بازنشر کرد و نوشت: خطاب به رهبران ایران که به زودی با نمایندگان من مذاکره خواهند کرد: من از آزادی این زنان بسیار سپاسگزار خواهم شد. مطمئنم که آنها به این واقعیت که شما این کار را انجام دادید احترام خواهند گذاشت. لطفاً به آنها آسیبی نرسانید. این شروع بسیار خوبی برای مذاکرات ما خواهد بود.

در پی طرح ادعای جدید ترامپ، پرونده‌های این هشت زن در دستگاه قضایی را پیگیری کرد.

بررسی دقیق پرونده این افراد نشان می‌دهد، تعدادی از آن‌ها آزاد شده‌اند، برخی با اتهاماتی مواجه هستند که در صورت تایید حکم از سوی دادگاه نهایتا به حبس محکوم خواهند شد و نهایتا اینکه هیچ کدام از این افراد حکم قطعی که با اعدام روبرو باشند، ندارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در رابطه با یکی از این افراد، مدتی پیش رسانه‌های ضد انقلاب مدعی شده بودند در جریان اغتشاشات در تهران ناپدید شده است. ادعایی که همین رسانه‌ها نیز بعدا از خروجی خود حذف کردند.

در ماه‌های اخیر ادعاهای دروغ فراوانی در رابطه با صدور حکم اعدام برای افراد مختلف در رسانه‌های ضد ایرانی منتشر شده است.

اما اینکه رئیس جمهور آمریکا، چندبار متوالی در دام این ادعاهای دروغ می‌افتد، بار دیگر تناقض‌گویی‌ها و دروغگویی بی پایه و اساس ترامپ را به اثبات می‌رساند نکته ای که بیش از پیش نشان میدهد او تعادل گفتاری و رفتاری ندارد.