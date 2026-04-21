به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسی روز سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این میزان نهاده شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه یارانهای است که با هدف تسهیل دسترسی بهرهبرداران به نهادههای مورد نیاز و کمک به افزایش بهرهوری مزارع در سطح شهرستان جلفا توزیع شده است.
وی با تاکید بر اهمیت تغذیه مناسب خاک در بخش کشاورزی افزود: تأمین و عرضه بهموقع کودهای یارانهای، نقش بسزایی در بهبود وضعیت تغذیه گیاهی، ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و پشتیبانی از تولید پایدار در منطقه ایفا میکند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جلفا خاطرنشان کرد: عملیات توزیع این نهادهها با نظارت مستمر دستگاههای ذیربط و بر اساس نیازسنجی دقیق مزارع انجام گرفته است.
عباسی یادآور شد: برنامهریزیهای لازم صورت گرفته است تا روند تأمین و توزیع کود برای فصلهای زراعی آینده نیز با هدف پشتیبانی همهجانبه از کشاورزان و تولیدکنندگان تداوم یابد.
مدیر جهاد کشاورزی جلفا گفت: مصرف دقیق و بهاندازه کودهای شیمیایی بر اساس آزمون خاک، از مهمترین اصول برای بهبود کیفیت و افزایش کمیت محصولات به شمار میرود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تلاشها و برنامههای مستمر جهاد کشاورزی در حوزه آموزش و ترویج، همواره بر تغذیه اصولی گیاه متمرکز است تا بهرهبرداران بتوانند به بالاترین سطح بهرهوری و تولید استاندارد دست یابند.
