۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

توزیع ۹۲۰ تن کود یارانه‌ای در جلفا با هدف تقویت تولید

جلفا-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جلفا از توزیع بیش از ۹۲۰ تن انواع کود شیمیایی یارانه‌ای میان کشاورزان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این میزان نهاده شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه یارانه‌ای است که با هدف تسهیل دسترسی بهره‌برداران به نهاده‌های مورد نیاز و کمک به افزایش بهره‌وری مزارع در سطح شهرستان جلفا توزیع شده است.

وی با تاکید بر اهمیت تغذیه مناسب خاک در بخش کشاورزی افزود: تأمین و عرضه به‌موقع کودهای یارانه‌ای، نقش بسزایی در بهبود وضعیت تغذیه گیاهی، ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و پشتیبانی از تولید پایدار در منطقه ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جلفا خاطرنشان کرد: عملیات توزیع این نهاده‌ها با نظارت مستمر دستگاه‌های ذی‌ربط و بر اساس نیازسنجی دقیق مزارع انجام گرفته است.

عباسی یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است تا روند تأمین و توزیع کود برای فصل‌های زراعی آینده نیز با هدف پشتیبانی همه‌جانبه از کشاورزان و تولیدکنندگان تداوم یابد.

مدیر جهاد کشاورزی جلفا گفت: مصرف دقیق و به‌اندازه کودهای شیمیایی بر اساس آزمون خاک، از مهم‌ترین اصول برای بهبود کیفیت و افزایش کمیت محصولات به شمار می‌رود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تلاش‌ها و برنامه‌های مستمر جهاد کشاورزی در حوزه آموزش و ترویج، همواره بر تغذیه اصولی گیاه متمرکز است تا بهره‌برداران بتوانند به بالاترین سطح بهره‌وری و تولید استاندارد دست یابند.

